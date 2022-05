regardfc – Beberapa budaya Eropa lebih dicemooh atau dipuji secara berlebihan daripada Prancis. Antara pengabdiannya pada seni, kecenderungan perang, dan identitas nasional yang kuat, Prancis telah menjalin budaya yang kompleks dengan banyak ikatan. Untuk membantu mengungkap misteri, lihat judul-judul ini yang mengungkapkan petunjuk penting tentang apa artinya menjadi orang Prancis.

Les Misérables (Victor Hugo, 1862)

10 Buku Penting Untuk Memahami Budaya Prancis – Les Miserables karya Victor Hugo masih dianggap sebagai salah satu novel terbesar abad ke-19. Hugo menulis novel ini dengan tujuan mempromosikan reformasi sosial dan memerangi ketidaksetaraan di Republik Eropa. Novel ini tidak hanya membahas keprihatinan Prancis tentang kesejahteraan sosial, tetapi juga membangun kebanggaan bangsa yang dihormati Prancis saat ini. Kaum revolusioner yang siap mati untuk ideologi mereka mewujudkan moto nasional Prancis “kebebasan, kesetaraan, persahabatan” atau “kebebasan, kesetaraan, persahabatan”. Banyak yang menyadari konspirasi adaptasi pasca-musik tahun 2012.

10 Buku Penting Untuk Memahami Budaya Prancis

60 Million Frenchmen Can’t Be Wrong (Jean-Benoît Nadeau, 2003)

Bagaimana orang Prancis dapat bekerja lebih sedikit, lebih banyak berlibur, dan masih memiliki ekonomi global penghasil teratas? Bagaimana mereka dapat mempertahankan pola makan yang kaya dan menikmati tingkat penyakit jantung yang lebih rendah daripada Amerika? Ini adalah buku pegangan bagi para Francophiles dan Francophobia sama-sama untuk memeriksa apa yang membuat Prancis begitu nikmat, sangat Prancis. Buku ini dipecah menjadi tiga bagian yang menguraikan bagaimana sejarah Prancis (khususnya Perang Dunia II dan Perang Aljazair ) membentuk budaya saat ini, bagaimana mesin pendidikan dan politik Prancis terus melakukannya, dan di mana karakter esensial Prancis dapat berkembang dari sini.

Les Fleurs du Mal (Charles Baudelaire, 1857)

Prancis dan puisi telah lama identik dengan sensualitas dan gairah, tetapi puisi Les Fleurs du Mal (Bunga-Bunga Jahat) menyebabkan kemarahan publik dengan citra dramatis dan konten terlarang yang mengerikan. Baudelaire diadili di bawah Kekaisaran Kedua karena penghinaannya terhadap moralitas publik dengan tema dekadensi dan erotismenya, dan enam puisi awal tidak dicabut larangannya sampai tahun 1949. Namun, Baudelaire memformat ulang batas-batas seni dan ekspresi menurut Victor Hugo, dia memulai ‘sensasi baru dalam sastra,’ dan efeknya terasa baik di generasinya maupun di luarnya. Karyanya terus mempengaruhi musik dan teater hari ini.

The Sweet Life in Paris: Delicious Adventures in the World’s Most Glorious – and Perplexing – City (David Lebovitz, 2009)

Di sini, koki pastry dan penulis terkenal David Lebovitz menuliskan pena di atas kertas dalam memoar/buku masak hybridnya tentang transformasinya menjadi orang Paris. Entah dengan inspirasi ideal atau kegilaan, setelah karir terkenal di Amerika, Lebovitz mengubah persneling dan mengejar mimpi ini ke Prancis , mengubah kebingungannya dengan kecerobohan sosial dan kebingungan budaya menjadi kecintaan yang tulus pada kebiasaan Prancis. Makan pisang dengan sendok garpu? Berdandan untuk membuang sampah? Nikmati lusinan resep orisinal yang ditaburkan di antara anekdot humor dan ironi yang menyentuh.

The Misanthrope (Molière, 1666)

Salah satu yang pertama mencemooh orang Prancis karena dianggap merendahkan adalah penulis drama terkenal Molière . Dengan karakter dinamis yang diganggu oleh kelemahan munafik, The Misanthrope adalah komedi yang dikenang sebagai salah satu karya terbaiknya. Mengingat bahwa drama pertamanya dilarang oleh pemerintah Prancis, parodi The Misanthrope tentang aristokrasi Prancis dan ejekan sopan santun adalah langkah yang kurang ajar, tetapi akhirnya diterima dengan baik. Wacana satir tentang masyarakat Prancis ini melukiskan potret Prancis saat ia memantapkan dirinya di garis depan budaya tinggi.

French Lessons: A Memoir (Alice Kaplan, 1993)

Pelajaran Bahasa Prancis menggunakan pencarian penulis terhadap bahasa Prancis untuk membentuk narasinya. Buku ini menelusuri pengalaman Kaplan sebagai pembelajar bahasa Prancis, perjuangannya untuk berasimilasi di negara- negara berbahasa Prancis , dan pencarian ‘r’ Prancis yang sulit dipahami sebagai metafora untuk bahasa itu sendiri. Kaplan menghadapi sistem budaya dan politik Prancis saat ia mengklaim identitasnya sebagai wanita dwibahasa dari warisan Yahudi dan menjalin jalan melalui dunia akademis, menghasilkan pengungkapan yang jujur ​​tentang pertumbuhan pribadi dan identitas budaya yang tidak ingin dilewatkan oleh mereka yang tertarik dengan bahasa Prancis.

Baca Juga : Perbedaan Kencan Antara Budaya Prancis dan Amerika

The Count of Monte Cristo ( Alexandre Dumas, 1845)

Dumas adalah salah satu penulis Prancis paling terkenal yang sastranya tetap disukai secara luas oleh penonton saat ini, dan tema keadilan dan penilaian membuat karya ini sempurna untuk banyak adaptasi TV dan filmnya . Count of Monte Cristo meneliti eselon yang berbeda dari masyarakat Prancis, pengaruh agama pada budaya Prancis, dan pentingnya kehormatan dan gairah Prancis. Dengan plot yang rumit dan menarik, The Count of Monte Cristo tetap relevan lebih dari 170 tahun setelah debutnya.

Bringing Up Bébé: One American Mother Discovers the Wisdom of French Parenting (Pamela Druckerman , 2012)

Mungkin cara terbaik untuk menjelaskan mengapa orang Prancis seperti itu adalah dengan melihat bagaimana mereka memulai. Bringing Up Bébé mengikuti kader buku parenting en mode di abad ke-21, di mana seorang jurnalis Amerika yang melahirkan di Prancis tanpa disadari berakhir menavigasi kebingungan orang tua dalam budaya sosial yang sepenuhnya asing. Menariknya, Druckerman menemukan anak-anak Prancis tidur sepanjang malam lebih awal, makan lebih banyak makanan seimbang, dan memungkinkan ibu Prancis mencapai kemandirian yang lebih besar. Ditulis sebagai bagian memoar dan bagian antropologi, buku kontroversial ini membahas manfaat filosofi pengasuhan anak Prancis dalam format yang akan menarik minat bahkan pembaca yang tidak memiliki anak.

My Life In France (Julia Child, 2006)

Ini adalah memoar wanita yang dikreditkan dengan membuat masakan Prancis dapat diakses oleh massa dan memulai revolusi kuliner. Meskipun dikenang sebagai penyihir memasak dan kepribadian televisi yang menawan, Julia Child mulai sebagai mantan yang canggung yang tidak mulai memasak sama sekali sampai dia berusia 37 tahun ! Berjuang untuk tujuan di perairan yang tidak dikenal, dia menerjang hierarki kuliner Prancis, berani mempublikasikan apa yang dia pelajari, dan tanpa malu-malu merasa nyaman dengan kegagalannya . Memoar itu adalah versinya dari ‘Terima Kasih’ ke Prancis atas kebaikan dan pengaruhnya pada peningkatan ketenarannya.

A Moveable Feast ( Ernest Hemingway, 1964)

Ini adalah memoar dari pria yang telah memupuk nafsu berkelana selama beberapa generasi. Diterbitkan secara anumerta, koleksi catatan Hemingway dari kehidupannya di Paris tahun 1920-an telah dikumpulkan untuk menawarkan kepada pembaca potret intim dari generasi seniman Paris yang paling romantis. Di tengah gerakan surealis dan pergolakan politik di Eropa, Hemingway menceritakan kehidupan bersama nama-nama seperti F. Scott Fitzgerald , Gertrude Stein , dan James Joyce . Paris digambarkan secara akurat saat dia mengingatnya: surga artistik dan pesta yang dapat dipindahkan.