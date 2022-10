12 Festival Populer Di Prancis Tahun 2022 – Prancis memiliki sejarah dan warisan budaya yang sangat kaya. Adegan seni dan festival di negara ini memang gila. Apakah Anda seorang pecinta seni, musik, budaya, atau tari, pasti ada festival tentang Anda. Jika Anda mengunjungi Prancis, tidak ada yang lebih baik daripada menikmati budaya lokal.

regardfc – Bersenang-senang sambil merayakan festival yang unik dan hanya ditemukan di negara ini. Jika Anda tidak yakin harus mulai dari mana, ini adalah artikel yang tepat untuk Anda. Cari tahu resor dan hotel murah terbaik untuk menginap selama perjalanan Anda, dan baca terus untuk mengetahui lebih lanjut tentang festival populer teratas di Prancis!

1. Festival Lemon

Menton, Prancis menjadi tuan rumah Fête du Citron (Festival Lemon) dalam bahasa Inggris. Acara karnaval ini memberikan penghormatan kepada produksi khusus kota lemon dan buah jeruk lainnya. Ada kendaraan hias dan patung yang ditampilkan selama festival, dan semuanya terbuat dari lemon dan jeruk. Perayaan ini dimulai pada akhir 1920an ketika Menton adalah produsen utama lemon di seluruh Eropa. Acara dimulai secara pribadi, di mana buah jeruk dan bunga ditampilkan di Hotel Riviera, kotamadya mengikuti ide ini dan menghasilkan apa yang dikenal sebagai Fête du Citron sekarang.

2. Festival Film Cannes

Jika Anda penggemar film layar lebar, kemungkinan besar Anda sudah pernah mendengar festival film bergengsi di Prancis ini. Festival Film Cannes secara resmi didirikan pada tahun 1946 dan menghormati film dan dokumenter global baru dari semua genre. Penghargaan ini termasuk penghargaan terpenting kedua perusahaan, Grand Prix, dan Palme d’Or. Palme d’Or, atau Golden Palm, adalah penghargaan tertinggi yang dapat diterima sebuah film di festival tersebut. Beberapa penerimanya yang mungkin Anda ketahui adalah Taxi Driver karya Martin Scorsese pada tahun 1976, Apocalypse Now karya Francis Ford Coppola pada tahun 1979, dan Pulp Fiction karya Quentin Tarantino pada tahun 1994. Pada saat penulisan ini, Black Comedy 2019 adalah pemenang termuda Palme d’Or. Bong Joon Ho merupakan sutradara dari film Thriller Parasite.

3. Festival Avignon

Festival Avignon, juga dikenal sebagai Festival d’Avignon, adalah festival seni kontemporer tahunan yang diadakan di kota Avignon tepat di Palais des Papes yang megah serta beberapa bagian kota lainnya. Acara budaya di Prancis ini dapat ditelusuri kembali ke tahun 1940an, dan memiliki sejarah lebih dari 50 tahun. Jika Anda seorang pecinta teater, ini adalah festival untuk Anda! Setiap bulan Juli, ada sejumlah pertunjukan teater terbuka yang disetujui panitia. Anda bebas untuk melihat dan berbagi pengetahuan Anda dengan orang lain yang berpandangan sama. Festival ini memiliki dua bagian: internal dan tidak aktif. Interior biasanya menampilkan potongan yang lebih sering dan terkenal, sementara bagian yang tidak aktif menampilkan ceruk dan pertunjukan yang kurang dikenal.

4. Mardi Gras

Mardi Gras, bahasa Prancis untuk “Selasa Gemuk”, merupakan saat orang Kristen bergembira dengan makanan enak dan nikmat sebelum Prapaskah ketika mereka harus berpuasa selama kurang lebih 40 hari pada hari-hari menjelang Paskah. Ini adalah salah satu festival paling terkenal di Prancis, dengan 7 dari 10 orang memuliakannya semacam upacara. Aksi ini dilaksanakan di berbagai belahan di Prancis, beserta dengan acara karnaval yang menampilkan banyak makanan.

Permen, manisan, kue kering, dan makanan penutup adalah hal biasa, dengan telur sebagai salah satu bahan utamanya. Dikatakan bahwa penduduk setempat suka makan sisa telur sebelum Prapaskah. Anda bisa membayangkan jumlah kue, crepes, dan wafel yang menggiurkan yang bisa Anda santap di acara ini!

5. Festival Layang-Layang Internasional

Festival Layang-layang Internasional berjalan setiap bulan April di pantai Côte de Part di komune Berg-sur-Mer di Prancis Utara. Seperti namanya, ritual di Prancis ini menarik pecinta layang-layang dari penjuru dunia, memenuhi pantai dengan layang-layang yang cantik. Selain melihat banyak naga besar dan agung, Anda juga bisa mendapatkan berbagai pengalaman. Orang tua dapat membawa anak-anak mereka ke bengkel pembuatan layang-layang untuk belajar membuat layang-layang dari awal. Bahkan jika Anda belum pernah menaikkan layang-layang, ini adalah pertama kalinya Anda menerbangkan layang-layang. Memang, ini adalah perayaan yang luar biasa untuk seluruh keluarga.

6. Nice Carnival

Diadakan di French Riviera selama sekitar dua minggu setiap bulan Februari, Nice Carnival adalah salah satu festival paling terkenal di dunia, menarik lebih dari satu juta pengunjung setiap tahun. Ini jelas merupakan festival yang membuat Nice semakin bagus. Karnaval Nice memiliki sejarah panjang, dengan akarnya berasal dari tahun 1924. Ada tema yang berbeda untuk festival setiap tahun. Parade ini menampilkan kendaraan hias dengan penampil dengan kostum warna-warni yang bernyanyi dan menari membuntuti musik karnaval. Kedengarannya asing, bukan? Ini adalah pemandangan yang benar-benar spektakuler, jadi lihatlah dengan mata kepala sendiri.

7. Festival Musik

Fête de la Musique, juga dikenal sebagai Hari Musik, adalah festival tahunan yang berlangsung di Prancis dan paling dirayakan di Paris. Didirikan oleh Jack Lang pada tahun 1982, festival musik di Prancis ini menjadi sangat terkenal hingga kini dirayakan di lebih dari 120 negara di seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat, Australia, Inggris, dan Jepang. Satu-satunya tujuan festival ini yaitu untuk menawarkan musik dari seniman profesional dan profesional dan mendorong mereka untuk melakukan karya mereka di jalanan. Banyak konser gratis juga diselenggarakan untuk peserta festival atas nama memperingati keragaman musik di penjuru dunia. Jika Anda berada di area tersebut, ingatlah untuk membenamkan diri Anda dalam musik yang indah dan menikmati suasana yang bahagia dan menyenangkan.

8. Festival Musim Panas Paris

Festival Musim Panas Paris, diadakan setiap tahun selama bulan Juli dan Agustus, didirikan oleh Patrice Martinet pada tahun 1990 untuk mempromosikan budaya seni pertunjukan di Prancis. Karena itu, Anda akan mengharapkan banyak pertunjukan di luar ruangan dan beberapa di dalam ruangan, musik, dan pertunjukan teater yang gratis atau dengan harga yang sangat terjangkau. Jika ini adalah pertama kalinya Anda di Paris, menghadiri festival ini juga merupakan kesempatan besar bagi Anda untuk menjelajahi kota karena sebagian besar tempat pertunjukan terletak tepat di dekat atraksi dan monumen terkenal.

9. Les Vieilles Charrues

Les Vieilles Charrues, yang terkenal sebagai salah satu festival musik multigenre terbesar di kota Carhaix, diadakan setiap tahun pada bulan Juli. Ini adalah tempat yang harus dikunjungi bagi pecinta Electronic Dance Music (EDM). Bagaimanapun, ini adalah acara empat hari yang diisi dengan musik live dari pemain terbaik di industri. Dalam beberapa tahun terakhir, jajaran festival telah menyertakan DJ terkenal dunia seperti Martin Garrix, Kygo, David Guetta, dan banyak lagi. Anda pasti akan berpesta siang dan malam dengan banyak musik yang mengagumkan.

10. Hellfest Open Air

Hellfest Open Air adalah festival musik yang menempatkan fokus berat pada metal dan punk. Diadakan setiap tahun di Clisson, sebuah komune di Loire Atlantique, Hellfest adalah program tiga hari yang menampilkan musisi terbaik di industri. Formasi sebelumnya termasuk grup terkenal di dunia seperti Iron Maiden dan Deep Purple. Acara terkenal di Prancis ini adalah salah satu festival musik paling terkenal bagi mereka yang menyukai rock ‘n’ roll. Jika Anda berangkat ke Prancis pada bulan Juni, jangan meninggalkan acara ini!

11. Main Square Festival

Main Square Festival adalah festival musik multi-genre besar lainnya. Diselenggarakan di Arras, Prancis, festival ini selalu terjual habis karena jajaran artis terkenal dunia yang mengesankan, termasuk Coldplay, Celine Dion, dan Ellie Goulding. Bayangkan tiga hari musik live dari penyanyi favorit Anda. Jika Anda ingin menyaksikan pertunjukan langsung yang langka, ini adalah festival untuk Anda!

12. Calvi On The Rocks

Calvi on the Rocks adalah festival musik multigenre lainnya yang diadakan setiap tahun di bulan Juli. Terkenal karena suasananya yang santai, acara ini diadakan tepat di Pantai Calvi. Anda akan menikmati pemandangan laut yang indah sambil menari bersama beberapa musik paling keren dari pemain terbaik. Suasana yang sangat unik inilah yang menarik orang banyak untuk hadir sangat dingin dan menenangkan. Jadi, jika Anda mencari festival musik yang memberi Anda sesuatu yang sedikit berbeda, hadiri Calvi on the Rocks dan lihat sendiri apa sensasinya!

Kesimpulan

Prancis benar-benar negara yang ideal bagi turis dan pengunjung yang ingin membenamkan diri dalam budaya seni yang kaya. Dari situs UNESCO yang menakjubkan dan tempat-tempat ikonik hingga pengalaman wisata unik yang akan mendidik Anda tentang sejarah negara, tidak pernah ada waktu yang membosankan di sini. Orang Prancis menyukai perayaan mereka, dan Anda dipersilakan untuk bergabung dalam perayaan, menikmati suasana ceria, dan mendapatkan pengalaman baru bagi diri Anda sendiri. Jadi tunggu apa lagi? Jika Anda merencanakan perjalanan ke Prancis, periksa tanggal Anda dan cari festival yang menarik bagi Anda. Siapa tahu, Anda mungkin mendapatkan pengalaman tak terlupakan yang selalu Anda inginkan!