Apa itu France Culture?

Radio menjadi salah satu media yang digunakan untuk berkomunikasi sejak zaman dahulu hingga sekarang. Ada banyak channel radio fenomenal yang saat ini masih bertahan. Hal ini dikarenakan channel radio tersebut memiliki berbagai macam segmen acara yang sampai saat ini masih relevan dengan kehidupan masyarakat. Sehingga masyarakat masih mau mendengarkan program radio tersebut. Selain itu, setiap negara juga memiliki channel radio khasnya masing – masing. Salah satunya adalah negara Prancis. Sebagai sebuah negara besar, tentunya Prancis memiliki channel radio yang sampai saat ini masih didengarkan oleh masyarakat. Salah satu channel radio dari Prancis tersebut adalah France Culture. Berikut ini ulasan singkat mengenai channel radio France Culture.

France Culture adalah sebuah channel radio yang memiliki berbagai macam program radio berdasarkan fokus tema bahasan seperti sejarah, sains, sosial politik hingga filosofi. Selain itu, channel radio ini juga memiliki program debat dan diskusi yang mempertemukan para ahli di bidang atau tema yang dibahas. France Culture adalah sebuah channel radio yang memiliki sejarah panjang. Channel radio ini telah didirikan sejak tahun 1945 dengan nama Radiodiffusion Française (RDF). Akan tetapi, nama ini diubah menjadi France III. Pada tahun 1963, channel radio ini kembali diubah namanya menjadi RTF Promotion sebelum diganti dengan France Culture.

France Culture disiarkan melalui saluran FM. Meskipun kantor pusat radio ini terletak di Paris, ada beberapa kota yang memiliki saluran France Culture seperti Marseille dan Lyon. Oleh karena itu, masyarakat yang tinggal di ketiga kota tersebut akan mudah mendengarkan siaran radio dari channel France Culture. Bahasa yang digunakan oleh radio ini adalah bahasa Prancis. Sementara itu, France Culture juga memiliki berbagai macam program radio yang legendaris seperti Atelier de création radiophonique, Le Bon plaisir, Les Chemins de la connaissance, Du jour au lendemain, Du jour au lendemain, Black and Blue, Le Panorama, Les Chemins de la musique, La Matinée des autres, dan La Matinée des autres.

Selain dapat didengarkan secara langsung melalui frekuensi radio yang tersedia, France Culture juga bisa diakses secara online. Hal ini dikarenakan France Culture memiliki website resmi yang berisikan program radio dan topik yang telah dibahas secara langsung pada siaran radio. Beberapa kelompok menu yang terdapat dalam website resmi France Culture adalah News, Knowledge, Art and Creation, Fiction, Documentaries, dan Conference. Setiap menu memiliki sub menu yang berbeda satu sama lain. Hal ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat yang ingin mengakses dan membaca website France Culture dengan lebih mudah. Masyarakat bisa memilih topik yang tersedia dengan klik pada salah satu menu tersebut.

Salah satu menu yang tersedia pada website France Culture adalah News. Seperti namanya, menu ini memang berisikan informasi berita terbaru baik berita mengenai kondisi yang ada di Prancis maupun dunia. Menu News dapat dibedakan menjadi beberapa sub menu seperti Politics, Geopolotics, Economy, dan Society. Sedangkan untuk menu Knowledge, sub menu yang disediakan adalah Story, Philosophy, Science, dan Sociology. Menu Art and Creation menyediakan beberapa sub menu yaitu Movie Theater, Literature, Paint, dan Music. Menu lain yang dapat diakses oleh masyarakat adalah Fiction dengan beberapa sub menu seperti Literatur, Polar & SF, dan Theater. Menu Documentary memiliki sub menu yaitu Society, Story, dan Sound Creation. Sedangkan menu Conferences memiliki beberapa sub menu seperti Philosophy, Science, Psychology, dan Sexuality.