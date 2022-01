Apakah budaya Prancis sudah mati? – Ketika majalah ‘Time’ menyatakan bahwa budaya Prancis sedang sekarat, rumah Cocteau, Proust dan Monet bereaksi dengan campuran kemarahan dan pemeriksaan diri. Tapi mungkinkah itu benar?

regardfc – Prancis telah memamerkan budayanya di luar negeri selama lebih dari 200 tahun, sejak Diderot melakukan perjalanan melintasi Eropa untuk menjelaskan Pencerahan ke Rusia. “Ini adalah pilihan publik, keputusan Negara,” jelas Olivier Poivre d’Arvor, direktur Kebudayaan Prancis, sayap budaya dari kementerian luar negeri Prancis yang menjalankan jaringan Alliance française dan sejumlah pusat budaya Prancis di 150 negara.

Melansir irishtimes, Sebagian besar warisan arsitektur Prancis yang megah adalah hasil dari subsidi Negara. Industri sinemanya, yang terus memproduksi sekitar 200 film per tahun di pasar yang didominasi oleh blockbuster AS, adalah contoh lain.

Karya film Prancis karya Jean Cocteau, Alain Resnais, dan lainnya akan diputar di Festival Film Prancis Cork ke-19, yang berakhir pada 7 Maret. Poivre d’Arvor akan memberikan kuliah tentang keragaman budaya di departemen Prancis University College Cork pada pukul 11:00 pada hari terakhir, dan akan memperkenalkan film penutup festival, Caramel, oleh sutradara Lebanon Nadine Labaki, malam itu.

Keragaman budaya dan mempromosikan kesadaran budaya Eropa adalah tema festival, yang akan menampilkan film-film dalam bahasa Spanyol, Flemish, Rusia dan Arab, serta klasik Prancis.

Poivre d’Arvor melambangkan budaya Prancis. Setelah belajar filsafat dan teater, ia menjadi penasihat dua penerbit terkemuka Prancis sebelum menjalankan pusat budaya Prancis di Alexandria, Praha, dan London. Sepanjang jalan, ia menemukan waktu untuk menulis 15 buku, dan ikut menulis banyak buku lainnya dengan saudaranya Patrick, yang merupakan presenter televisi paling terkenal di Prancis.

Poivre d’Arvor mengatakan ada tiga aspek keragaman budaya: mengenali budaya imigran yang telah memperkaya negara Anda sendiri; memberikan paparan budaya asing di negara Anda, dan mengekspor budaya Anda ke luar negeri. Dalam ketiga hal tersebut, dia yakin Prancis lebih baik dibandingkan dengan musuh budayanya, AS. “Amerika tidak menyadari bahwa hari ini budayanya memesona orang, tetapi juga membuat mereka kesal,” kata Poivre d’Arvor. AS tidak cukup bangga dengan para penulisnya yang baik, yang seringkali lebih dikenal di Prancis daripada di Amerika. Dan, tidak seperti Paris, Washington membuat sedikit atau tidak ada upaya resmi untuk mempromosikan budayanya di luar negeri. Seni dibeli dan dijual sebagai komoditas di AS.

“Di Prancis ada tabu yang sangat kuat tentang hubungan antara budaya dan pasar,” Poivre d’Arvor mengamati. “Anda tidak dapat menggambarkan kekuatan suatu budaya dengan nilai finansialnya pada saat tertentu.”

Desember lalu, Timemagazine edisi Eropa menerbitkan cerita sampul tentang “Kematian Budaya Prancis”, yang membuat marah banyak orang Prancis yang dibudidayakan. “Orang Amerika perlu menerapkan keragaman budaya pada diri mereka sendiri,” keluh Poivre d’Arvor. “Biarkan mereka menghindarkan kita dari sampul majalah jenis ini. Mengerikan mengumumkan kematian budaya seseorang, dan itu tidak benar. Itu tidak adil.”

Tanggapan penuh semangat Poivre d’Arvor yang diterbitkan Time sebagai “Surat untuk Teman Amerika kita”. Alliance française mendistribusikan 100.000 cetakan ulang pembelaannya terhadap budaya Prancis. Salah satu komentar paling kejam Time adalah “Cepat: sebutkan bintang pop Prancis yang bukan Johnny Hallyday”. Jadi jaringan Poivre d’Arvor di seluruh dunia melakukan survei untuk menyusun “buku alamat” dari 300 tokoh budaya Prancis yang dinamai secara spontan di 20 negara atau lebih di seluruh dunia.

Konfrontasi antara Time dan Poivre d’Arvor bisa berubah menjadi pertandingan yang menjengkelkan tentang jumlah tiket bioskop yang terjual dan dampak positif atau buruk dari subsidi. Tetapi meskipun tidak ada pertanyaan tentang Prancis yang meninggalkan perlindungan resmi seni, Timecover mendorong para intelektual dan politisi Prancis untuk memeriksa kembali status budaya yang mereka cintai. “Jelas bahwa saat ini ada dua planet (budaya) yang sangat sedikit bercampur,” Poivre d’Arvor menjelaskan. “Planet Anglo-Saxon melampaui batas negara asalnya, Inggris dan Amerika Utara, dan menciptakan budaya global yang menarik dengan Anglophone Afrika, India, dan Asia. Ini adalah budaya yang sangat beragam yang mengekspresikan dirinya melalui bahasa Inggris.

“Lalu ada planet lain yang hidup sedikit dalam nostalgia kerajaan yang hilang, dan kadang-kadang saya terkejut melihat bahwa kita berada di planet kedua ini, dan kita tidak melakukan apa pun untuk melakukan kontak dengan planet utama.”

Salah satu penangkalnya, kata Poivre d’Arvor, adalah untuk kepresidenan UE Prancis yang akan datang untuk mendorong kebijakan budaya Eropa. Dia ingin negara yang memegang kepresidenan bergilir Uni Eropa diminta untuk menjadi tuan rumah acara budaya dari semua 26 anggota lainnya. “Eropa harus menyadari bahwa benua itu adalah konsumen dan produsen budaya terbesar, mungkin lebih besar dari AS dan seluruh dunia,” kata Poivre d’Arvor. Tetapi kecuali orang Eropa saling menonton film dan membaca puisi satu sama lain, budaya Eropa tidak akan ada.

Jadi, apakah diagnosis Time tentang penurunan budaya Prancis benar? “Penurunan adalah kata yang terlalu kuat. Ada kurangnya pengakuan tentang apa yang masih diwakili budaya Prancis di dunia saat ini di antara elit politik kita,” akunya. Dia ingin memberi para pemimpin yang terus menyampaikan pidato tentang Prancis yang mencerahkan dunia sebuah pelajaran tentang kerendahan hati. “Kubilang, hati-hati. Kita lebih jarang berada di luar daripada dulu. Kita tidak mati; jauh dari itu. Tapi kita harus berhenti percaya bahwa semua orang berbicara bahasa Prancis di Vietnam, Aljazair, dan Afrika. Itu tidak benar.”

Budaya Prancis mungkin tidak mengalami penurunan, tetapi penggunaan bahasa Prancis, dengan bahasa Molière sekarang menduduki peringkat ke-12 dalam jumlah penutur di dunia. Arsitektur, mode, masakan, dan tarian Prancis terus berkembang. Karena ada cukup banyak penonton berbahasa Prancis untuk mendukung sinema, teater, dan sastra, seni-seni ini cenderung hidup dalam apa yang disebut Poivre d’Arvor sebagai “suatu bentuk autarki”.

“Segala sesuatu yang berbicara atau mengungkapkan pikiran dalam kata-kata sulit beredar di negara-negara berbahasa Inggris,” katanya. Poivre d’Arvor mengakui bahwa subsidi yang berlebihan dapat membuat artis “mengantuk”. Dia ingin melihat Prancis mengambil tema yang lebih menantang. “Saat ini, budaya lingkungan, beradab, dan nyaman di Prancis tidak banyak bicara tentang kekerasan dunia,” katanya. “Ada kurangnya pengakuan penting, subjek global dalam sinematografi dan sastra kami. Perang Irak adalah contoh yang baik. Kami bangga kami menentangnya, tetapi kami tidak mengatakan apa-apa tentang itu.”

Dunia sastra Prancis mendapat kejutan pada musim gugur 2006, ketika orang asing memenangkan sebagian besar hadiah sastra utama negara itu. Pemain Amerika Jonathan Littel memenangkan Goncourt yang didambakan. Penghargaan lainnya diberikan kepada Nancy Huston, yang berkebangsaan Kanada, Alain Mabanckou dari Kongo dan Leonora Miano dari Kamerun.

Prancis selalu menjadi mercusuar bagi bakat seni dari seluruh dunia. Jika bukan karena subsidi Prancis, William Christie dari Amerika mungkin tidak mendirikan ansambel barok Seni Florissant-nya, catat Poivre d’Arvor. Sutradara teater Inggris Peter Brook telah lama bekerja di Paris. Contoh-contoh cemerlang ini adalah bagian dari apa yang dimaksud Poivre d’Arvor dengan keragaman budaya.

Jika Prancis ingin mempertahankan posisinya sebagai pemimpin budaya, Poivre d’Arvor menyimpulkan, “Dia harus membuka diri kepada dunia, dan menghidupkan semua yang asing di wilayahnya sendiri, dan segala sesuatu yang datang kepadanya dari luar negeri. dia berbicara kepada dunia tentang kehidupan orang-orang Prancis borjuis di tahun 1960-an, dia tidak akan berbicara kepada siapa pun. Orang Prancis yang kreatif harus menemukan bahasa universal, bahasa isyarat yang dapat dipahami di India, Bolivia, Amerika, Afrika Selatan.”