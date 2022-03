Budaya Prancis Di Bawah Sosialisme: Egoisme atau Rasa Sejarah? – Jack Lang, Menteri Kebudayaan Prancis dan politisi Sosialis paling terkenal setelah Presiden Francois Mitterrand, tahu bahkan sebelum para pemilih pergi ke tempat pemungutan suara pada hari Minggu bahwa ia harus melepaskan jabatan yang membuatnya terkenal.

Sejak tahun 1991, peringatan 10 tahun kenaikannya ke kekuatan budaya, Tuan Lang dan orang-orang publisitas yang sibuk di kementeriannya telah berada dalam apa yang bisa disebut suasana perayaan diri yang membela diri. Baru-baru ini, ketika musuh-musuhnya membengkak dalam jumlah, serangan balik tampaknya semakin penting. Dan pada keseimbangan, penilaian keturunan mungkin memang menguntungkan prestasi Sosialis Prancis di bidang budaya.

Kantor Tuan Lang, yang sebentar lagi harus ia kosongkan, adalah salon mewah di Palais Royal, dengan ruang depan yang megah di kejauhan. Dalam penjajaran post-modernis yang mungkin merupakan simbol dari estetika Sosialis, ia menghadap ke halaman di mana pilar-pilar bergaris hitam-putih karya seniman Daniel Buren memberikan aksen yang menggelegar. Menteri itu sendiri, rapi seperti biasanya meskipun saat itu sedang melankolis, dengan rela menceritakan keberhasilan dan kegagalannya dalam percakapan baru-baru ini. Taruhan Tinggi untuk Budaya

Mr Lang berutang popularitas dan umur panjang politik untuk karisma dan keterampilan, tetapi juga untuk keputusan yang disengaja dibuat 12 tahun lalu oleh Mr Mitterrand untuk menaikkan taruhan budaya Prancis ke tingkat yang tak tertandingi di zaman modern. Angka-angka itu mengejutkan, terutama jika dibandingkan dengan tingkat subsidi budaya yang kecil di Amerika Serikat. Mereka menjadikan Pemerintah Prancis sebagai pelindung budaya paling mewah di dunia, dan Tuan Lang sebagai politisi budaya paling kuat di dunia.

Ada 12.500 orang pegawai langsung Kementerian Kebudayaan. Pada saat anggaran budaya di seluruh dunia telah menyusut, Prancis telah meningkat terus; antara tahun 1992 dan 1993 meningkat sebesar 6,5 persen, dua kali lipat dari anggaran nasional secara keseluruhan. Pada tahun-tahun sejak Mr. Lang pertama kali menjadi Menteri Kebudayaan (satu-satunya anggota yang masih hidup dari kabinet pertama Mr. Mitterrand, ia keluar dari kekuasaan dari 1986 hingga 1988, tetapi selingan konservatif hanya menjadi hambatan dalam rencananya) anggaran kementerian meningkat lebih dari dua kali lipat, dari kurang dari setengah 1 persen dari total anggaran menjadi sebagian kecil di bawah 1 persen.

Itu berarti, dengan nilai tukar saat ini, $2,3 miliar per tahun untuk 1993, dibandingkan dengan $176 juta di National Endowment for the Arts di Washington (ditambah $187 juta di National Endowment for the Humanities). Per kapita meskipun yurisdiksinya tidak cukup paralel Amerika menghabiskan $1,43 untuk budaya per warga negara dibandingkan dengan hampir $41 di Prancis, sekitar 29 kali lipat. Itu belum termasuk pengeluaran daerah dan kota, yang jauh lebih tinggi di Prancis, dan dukungan seni swasta, yang lebih tinggi di Amerika, meskipun Tuan Lang juga mendorong sumbangan semacam itu. Sinisme Tentang Alasan

Mengapa penekanan yang luar biasa pada seni ini? Orang-orang sinis mengklaim bahwa Tuan Mitterrand telah melakukannya semata-mata untuk ego, untuk meninggalkan jejaknya di batu seperti beberapa Raja Matahari Sosialis yang sombong, dan bahwa Tuan Lang telah mendukung keinginan ini seperti seorang pelawak istana. Yang lain berpendapat bahwa Sosialis telah merayu seniman dan intelektual dari perhitungan politik yang sempit.

Kecurigaan semacam itu, yang diperkuat oleh ketidaksabaran umum yang telah memicu kekalahan elektoral Sosialis, telah menyebabkan ledakan kecaman anti-Lang, terutama dua buku yang banyak dibahas, “Negara Budaya” karya Marc Fumaroli dan “Komedi Budaya” karya Michel Schneider yang pedas. Editor majalah mingguan Le Figaro, Louis Pauwels, mengeluh bahwa “Kaum Sosialis sangat menyalahgunakan dan memanipulasi budaya sehingga sekarang berbalik melawan mereka.”

Di Inggris dan Amerika Serikat, ejekan terhadap kepura-puraan intelektual Prancis dan ego Mr. Lang dan kadang-kadang sikap flamboyan terhadap budaya populer telah lama populer. Tampaknya hanya sedikit yang mau mempertimbangkan bahwa setidaknya satu bagian kecil dari motifnya dan motif Mr. Mitterrand mungkin adalah kecintaan sederhana pada seni dan kekaguman pada seniman.

Keluhan seperti itu meremehkan sejarah panjang dukungan seni Prancis. Prancis telah lama menjadi negara yang sangat tersentralisasi, dan para pemimpin Prancis telah lama menggunakan budaya untuk memuliakan negara dan diri mereka sendiri. Sepertinya tidak ada yang peduli sekarang bahwa Louis IV dan Napoleon I dan III tidak mengabaikan kemuliaan pribadi mereka sendiri. Faktanya, Tuan Mitterrand dan Tuan Lang telah memimpin perubahan paling luas dalam kehidupan budaya Prancis, dan di lanskap Paris, sejak Baron Haussmann memotong jalinan abad pertengahan dan menata jalan raya kota yang luas pada tahun 1860-an. Generasi Masa Depan dalam Pikiran

Di bawah permukaan yang sering mewah, pencapaian mereka telah menyentuh hampir setiap aspek kehidupan budaya Prancis. Dan, meskipun ia baru menjabat sebagai Menteri Pendidikan kurang dari setahun, Tuan Lang juga telah memulai reformasi serius pendidikan seni Prancis untuk generasi mendatang.

Yang paling mencolok adalah apa yang disebut Grands Projets, sebagian besar di Paris dan berfungsi (seringkali secara harfiah) sebagai monumen beton untuk kejayaan Mr. Mitterrand, yang secara pribadi menghasut sebagian besar dari mereka. Ini berkisar dari yang hampir diakui secara universal (piramida kaca IM Pei di Louvre, yang dengan sendirinya sedang dimodernisasi dan diperbesar) hingga yang dicemooh (pilar Palais Royal Mr. Buren). Ada Grande Arche de La Defense, gema modern Arc de Triomphe; Opera Bastille yang dingin dan memerintah, dan Perpustakaan Nasional yang masih kontroversial dan belum selesai.

Masih ada lagi. Konservatori musik nasional telah berlindung di lingkungan baru yang glamor. Industri film Prancis telah ditopang, sebagian dengan mendorong investasi swasta baru. Teater regional, museum dan perpustakaan telah berkembang biak, membalikkan fiksasi tradisional Prancis di Paris. Sekitar 300 museum telah dibangun atau dibangun kembali. Organ pipa dan taman formal telah dipulihkan. Rock dan rap menerima dukungan Pemerintah. Festival bermunculan di seluruh negeri. Perayaan nasional khusus merangsang buku dan membaca, konser, kehadiran film. Dan terus berlanjut.

“Yang paling saya banggakan,” kata Lang, “adalah berkontribusi dalam mengubah semangat negara. Antoine Vitez, yang saya tunjuk sebagai administrator Comedie Francaise, berkata, ‘Saya memimpikan teater elit untuk semua orang.’ Itu ideal, tentu saja, tapi itu yang kami coba capai.” Kurang Sukses Dengan Televisi

Menteri mengakui kegagalannya, meskipun mungkin dengan enggan. Televisi, di mana dia mengatakan dia tidak memiliki tangan bebas, adalah hal pertama yang dia sebutkan, terlepas dari kesuksesan Arte, saluran budaya Prancis-Jerman baru-baru ini. Tapi terlalu banyak televisi Prancis telah diambil alih oleh komedi situasi dan acara permainan pada model Amerika (sering serial Amerika yang sebenarnya, yang bugbear khusus Mr Lang). Opera Bastille, juga, tetap berada dalam kekacauan administrasi dan sangat tidak merata, terlepas dari keberhasilan Paris Opera Ballet dan sekolahnya yang dikagumi. Dan Tuan Lang menyesali pilihannya terhadap beberapa bawahannya: seperti pengkritiknya Tuan Schneider, yang menjadi pejabat kementerian selama tiga tahun.

Yang pasti, Prancis tetap tidak merata: pencurahan uang yang besar dapat meningkatkan institusi dan mendorong lebih banyak konsumsi budaya, tetapi tidak dapat dengan sendirinya menghasilkan kreativitas. Beberapa bahkan berpendapat bahwa keberadaan mesin budaya yang kuat menghancurkan kemandirian dan kerapuhan ciptaan. Tapi Tuan Lang dengan meyakinkan berpendapat bahwa berbagai jenis budaya berkembang di era yang berbeda, dan bahwa Prancis telah mempertahankannya sendiri bahkan tidak termasuk keramahan tradisionalnya, yang sekarang secara resmi dipupuk oleh pelayanannya, kepada segala jenis seniman asing.

“Kami sudah menanam benih dan sekarang butuh waktu untuk tumbuh,” katanya. “Tapi saya pikir alurnya telah digali cukup dalam sehingga banyak dari apa yang telah kami capai tidak dapat diubah.” Lang mengakui bahwa beberapa keputusan dan tindakannya kontroversial, tetapi menambahkan, “Saya lebih suka provokasi daripada ketidakpedulian.” Dan dia berpendapat bahwa contoh vitalitas pribadi di kementerian adalah inspirasi yang lebih baik daripada “politisi yang lelah,” seperti yang dia gambarkan para pendahulunya. Tidak Ada Kontraproposal

Mungkin penghargaan terbaik untuk pencapaian Lang adalah bahwa partai-partai oposisi tidak mengajukan proposal tandingan yang koheren terhadap kebijakannya, selain dari beberapa seruan untuk penghematan. Jacques Chirac, walikota Paris yang menjadi perdana menteri 1986-1988, telah lama bersaing dengan Mr Lang sebagai pelindung budaya, dan juga melihat jalan menuju kemuliaan sebagai dermawan budaya. Salah satu efek samping dari kemurahan hati Tuan Lang adalah mendorong walikota provinsi, bahkan non-Sosialis, untuk meningkatkan perlindungan budaya mereka sendiri.

Untuk dirinya sendiri, Tuan Lang membiarkan pilihannya terbuka, tidak menghalangi pencalonan diri sebagai presiden setelah Tuan Mitterrand pensiun (prospek yang membuat para pengkritiknya, mereka yang melihatnya sebagai Jerry Lewis dalam politik, merasa ngeri dengan anggapannya). Dia juga berbicara tentang pendirian yayasan seni, menulis buku dan melayani sebagai duta besar Mr Mitterrand pada umumnya. Tidak ada kebijakan budaya yang sempurna, dan masing-masing mencerminkan tradisi dan keistimewaan suatu negara. Sistem Prancis mungkin tidak bekerja dengan baik di Amerika Serikat, kurang terbiasa menerima perintah elit teknokratis.

Tapi apa pun motif dan metode mereka, Tuan Mitterrand dan Tuan Lang telah mendukung budaya dengan tujuan yang terus terang dan kemurahan hati sarana yang mempermalukan negara lain. Apa yang bisa dibeli dengan uang, secara budaya, telah dibeli oleh Prancis. Seniman dan penonton Prancis, bahkan jika mereka tidak menyadarinya sekarang, mungkin akan segera melihat kembali 1981 hingga 1993 sebagai zaman keemasan.