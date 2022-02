Hal yang Harus Kamu Ketahui Tentang Budaya Prancis – Prancis memiliki sejarah yang panjang dan penuh peristiwa, kaya akan tradisi budaya. Pengunjung datang untuk menikmati situs sejarah negara, arsitektur, keahlian memasak, museum, tempat-tempat alami, dan berbagai tradisi lokal dari berbagai daerahnya . Memang, kekayaan budaya Prancis sebagian karena keragamannya .

Negara ini juga terkenal dan terkait erat dengan ' art de vivre' -nya . Perancis sering disajikan sebagai model untuk peralatan makan, masakan , estetika, kehalusan atau keanggunan . Namun, beberapa pengunjung akan menggambarkan bahasa Prancis sebagai kasar. Padahal, dalam budaya mereka, orang Prancis cukup sopan. Untuk memahami kebingungan budaya ini, baca lebih lanjut di bawah ini.

Baik selama empat hari atau setahun, saat Anda tinggal di Prancis, membiasakan diri dengan budaya dan tradisinya akan memperdalam pengalaman Anda secara signifikan. Mengetahui bahwa, sebelum Anda mendapatkan penerbangan ke Paris dapat membuat semua perbedaan, dan ada tips mudah dan fakta penting yang akan membantu memastikan semuanya berjalan dengan baik dan lebih memahami bahasa Prancis. Artikel ini akan memberikan gambaran umum tentang adat istiadat, tradisi dan budaya daerah di Prancis, termasuk ciri-ciri utama identitas Prancis dan beberapa saran untuk menemukan budaya Prancis di Kanada.

Apa Sebenarnya Yang Dimaksud Dengan ‘Budaya Prancis’?

Konsep Budaya Prancis menimbulkan kesulitan khusus dan mengandaikan serangkaian asumsi tentang apa arti ungkapan ‘Prancis’. Prancis adalah hasil pembangunan bangsa selama berabad-abad dan perolehan serta penggabungan beberapa provinsi bersejarah dan koloni seberang laut ke dalam struktur geografis dan politiknya. Saat ini, negara ini adalah negara dengan banyak bahasa asing, berbagai etnis dan agama . Banyak daerah yang semuanya berevolusi dengan tradisi budaya dan bahasa mereka sendiri dalam mode, ketaatan beragama, bahasa dan aksen daerah, struktur keluarga, masakan , dan kegiatan rekreasi yang diperkaya dengan keterampilan dan kebiasaan uniknya.

Budaya Perancis adalah campuran dari banyak kebangsaan dan adat istiadat yang disebut multikulturalisme. Tanpa menyangkal kekhasan masing-masing budaya, budaya Prancis telah berkembang dan mengubah dirinya dengan menyatukan budaya unik ini. Selain itu, perpaduan antara penduduk asli Prancis dan pendatang baru menciptakan budaya Prancis yang semarak dan membanggakan dan terlihat jelas dalam musik, film , dan sastra populer. Oleh karena itu, ada juga percampuran budaya ( métissage culturel ) yang ada di Prancis bersamaan dengan percampuran populasi. Ini dapat dibandingkan dengan konsepsi tradisional AS tentang ‘melting-pot.’

‘Cara Hidup Orang Prancis’

Budaya Prancis didasarkan pada hidup di masa sekarang dan hidup dengan baik. Budaya melibatkan meluangkan waktu yang diperlukan dan mungkin sedikit lebih lama untuk menikmati momen. Makan hidangan yang baik dan minum anggur yang baik adalah contoh yang sangat baik karena orang Prancis menyukai pengalaman yang menyertainya: berbagi dan berhubungan dengan teman dan keluarga . Dengan liburan berbayar selama lima minggu, ditambah setiap hari libur Katolik yang pernah ada, orang Prancis dikenal ahli dalam hidup dengan baik.

Bagi kebanyakan orang Prancis, bekerja adalah cara untuk mendapatkan uang untuk dibelanjakan pada kegiatan yang jauh lebih menarik selama waktu luang, seperti membesarkan anak, mencicipi makanan baru, atau bepergian meskipun produktif dan berkomitmen saat bekerja, sangat sedikit orang Prancis yang menganggapnya sebagai prioritas. Banyak yang melihatnya lebih sebagai kendala atau beban yang menghalangi mereka dari apa yang mereka cintai. Di Prancis, undang-undang mengamanatkan bahwa toko tutup pada hari Minggu , meskipun beberapa fleksibilitas secara bertahap diperkenalkan. Ini adalah bukti nyata bahwa pekerjaan tidak ditempatkan di atas segalanya. Hari Minggu biasanya hari yang disediakan untuk keluarga tanpa belanja, olahraga atau kegiatan lainnya. Orang Prancis akan pergi ke pasar untuk membeli sayuran segar, bertemu teman dan tetangga, minum kopi di kafe kecil, dan meluangkan waktu untuk menikmati (pelan) tempat mereka tinggal.

Debat dan protes

Budaya Prancis menghargai berbagi pendapat . Kadang-kadang, orang Prancis mungkin terlihat pesimis atau suram karena mereka tidak menghindar dari topik kontroversial . Berdebat dan menarik, diskusi mendalam tentang politik, acara budaya, pendidikan, dan filosofi adalah hal biasa. Orang Prancis menikmati pembicaraan rasional tentang ide-ide dan menganalisis kepentingan dan keputusan kelompok sosial dan tokoh masyarakat. Subjek utama percakapan di sekitar meja makan sering kali adalah politik dan ekonomi. Penanaman intelek ini terkadang dapat memiliki efek samping negatif karena banyak merasionalisasi, dan dapat mengganggu bagi orang-orang tertentu. Orang Prancis sering jujur ​​dalam menyampaikan pendapat mereka, tetapi jangan salah mengartikan kepercayaan diri mereka sebagai kesombongan!

Lebih jauh, Prancis menghargai kebebasan dan hak asasi manusia . Orang Prancis sangat percaya pada kesetaraan, sehingga berakar pada moto negara itu: ” Liberté, Egalité, Fraternité .” Kebencian terhadap ketidakadilan sosial dan kesiapan untuk mengambil tindakan melawannya adalah penyebab utama dari semua pemogokan. Jika sesuatu tampak seperti ketidakadilan sosial, sebuah gerakan sosial akan muncul, dan kebanyakan orang akan bergabung dalam protes, bahkan jika mereka tidak peduli secara langsung. Namun, banyak pemogokan terjadi di Prancis, yang dapat membingungkan orang luar untuk memahami setiap klaim atau masalah.

Romansa, sastra, dan sejarah

Dalam imajinasi kolektif, bahasa Prancis adalah bahasa cinta . Puisi, seni, film, dan lagu Prancis ( Chansons françaises ) semuanya berbicara tentang romansa atau gairah, kerinduan dan hasrat. Itu benar; Prancis mewujudkan romansa dan gairah ! Artis Prancis terkenal, seperti Edith Piaf , Serge Gainsbourg , Jeanne Moreau , Yves Montand , Françoise Hardy dan penyanyi yang lebih baru Carla Bruni memiliki repertoar musik yang mengesankan dari lagu-lagu kuat tentang cinta. Dengarkan mereka di daftar putar Spotify Terbaik Prancis! Juga, di antara kata-kata Prancis yang digunakan dalam bahasa Inggris, beberapa berasal dari bidang leksikal cinta dan pesona, seperti femme fatale,décolleté,kudeta de foudre , billet doux, tunangan. Selain itu, seni kebersamaan meresapi jalanan dan merupakan ekspresi cinta yang sehat, dan karena itu, semua keintiman dianggap indah.

Buku-buku seperti Ernest Hemmingway’s A moveable party melukiskan gambaran Paris sebagai pengalaman yang mendalam dan romantis, yang mungkin menjelaskan mengapa orang-orang di seluruh dunia jatuh cinta pada Paris. Jika Anda akan melakukan perjalanan ke Paris dalam waktu dekat, Anda harus berhenti di Saint-Germain-des-Pres dan Café de Flore yang terkenal, yang dulu sering dikunjungi oleh penulis eksistensialis terkenal, seperti Jean-Paul Sartre.

Sastra Prancis memiliki reputasi yang panjang dan kaya di seluruh dunia. Banyak filsuf dan penulis dari Prancis telah meninggalkan warisan abadi dalam sastra seperti François Rabelais, Michel de Montaigne , René Descartes, Victor Hugo, Pierre de Ronsard, Molière , Voltaire , François-René de Chateaubriand. Les Misérables karya Victor Hugo dirayakan sebagai salah satu novel terbaik abad ke-19. Hugo menulisnya dengan maksud untuk mendorong reformasi sosial dan menghadapi ketidaksetaraan di republik-republik Eropa. Buku ini membahas keprihatinan Prancis untuk kesejahteraan sosial, tetapi menetapkan asal-usul kebanggaan nasional yang teguh yang dikreditkan Prancis saat ini.

Sejarah dapat dianggap romantis, dan sejarah Prancis dalam dan kaya, termasuk kisah Raja dan Ratu, Marquis’ dan Marquise’, dan segala macam tokoh agung. Prancis memiliki lebih dari 40.000 kastil dan benteng yang berasal dari antara abad ke-9 dan ke-21 yang telah dilestarikan. Yang tertua adalah Château de Thil , yang dimulai pada 850 M. Kastil paling ikonik di Prancis tidak diragukan lagi adalah Château de Versailles . Terletak 20 km barat daya Paris, itu adalah kediaman raja terakhir Prancis, Louis XVI , sebelum kejatuhan monarki pada tahun 1789. Istana ini memiliki 700 kamar, 1250 perapian, dan 67 tangga!

Ke Mana Harus Pergi Untuk Melihat Budaya Prancis Di Kanada

Jika Anda ingin melihat Budaya Prancis di Kanada, ada banyak pameran seniman Prancis dan beberapa pameran temporer yang ditampilkan di museum dan galeri seni di seluruh negeri. Di masa lalu, Museum Seni Rupa Montreal, bekerja sama dengan Museum Rodin di Paris, menghasilkan pameran terbesar yang didedikasikan untuk Rodin yang pernah dipresentasikan di Kanada . Kemudian, Galeri Seni Vancouver menyelenggarakan pameran tentang Claude Monet , rahasia Le Jardin de Claude Monet . dalam kemitraan dengan Museum Marmottan di Paris. Pada tahun 2011, Museum Seni Rupa Montreal mempersembahkan The Fashion World of Jean Paul Gaultier: From the Sidewalk to the Catwalk , retrospektif internasional pertama yang didedikasikan untuk desainer Prancis yang terkenal. Pada tahun 2018, Museum Seni Rupa Montreal, dengan partisipasi dariChâteau de Fontainebleau dan Mobilier National de France , menampilkan panorama unik dari 400 karya seni dalam pameran Art and Court Life di Imperial Palace . Pameran ini menampilkan banyak objek yang belum pernah ditampilkan di Amerika Utara yang menciptakan kembali suasana mewah istana Napoleon.