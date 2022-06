Kehidupan Budaya Prancis Yang Wajib Kalian Ketahui – Prancis telah memainkan peran sentral dalam budaya Eropa sepanjang sebagian besar sejarahnya. Dengan munculnya kolonialisme dan perdagangan dunia, Prancis mencapai pasar dunia, dan gaya artistik, kuliner, dan busana Prancis memengaruhi budaya tinggi dan populer negara-negara di seluruh dunia.

Kehidupan Budaya Prancis Yang Wajib Kalian Ketahui

regardfc – Saat ini, kebiasaan, gaya, dan teori Prancis tetap menjadi ekspor yang berpengaruh, serta titik kebanggaan nasional yang besar, bahkan ketika para intelektual Prancis khawatir bahwa kebangkitan globalisme telah mendorong, dalam kata-kata sejarawan Pierre Nora, “hilangnya cepat memori nasional kita.”

Lingkungan budaya

Budaya Prancis berasal dari peradaban kuno yang terdiri dari campuran kompleks elemen Celtic, Yunani-Romawi, dan Jerman. Monumen, terutama dari periode pendudukan Romawi, sangat banyak dan termasuk amfiteater di Arles , arènes (“arena”) di Paris , dan saluran air di Pont du Gard .

Selama Abad Pertengahan, budaya yang kaya berkembang, terutama dipupuk oleh para biarawan dan sarjana di biara-biara dan universitas dan didorong hingga abad ke-18 oleh sistem patronase kerajaan dan aristokrat. Pameran dagang penting di kota-kota berkembang seperti Paris, Nancy , Strasbourg , dan Lyon memungkinkan penyebaran ide-ide artistik dan tren budaya ke dan dari wilayah lain, menempatkan Prancis di pusat budaya tinggi Eropa yang baru lahir yang akan mencapai ekspresi terbesarnya di Renaisans .

Dari awal 1700-an dan dengan perkembangan kelas menengah, borjuasi , budaya menjadi lebih mudah diakses secara umum. Ini adalah zaman Pencerahan, pertanyaan dan pertanyaan. Kegiatan budaya terus terkonsentrasi terutama di Paris, tetapi kota-kota kecil seperti Aix-les-Bains, Grenoble dan Lyon penting dalam hak mereka sendiri. Budaya Pencerahan didasarkan pada nalar dan penalaran analitis, seperti yang direfleksikan oleh ilmuwan politik Alexis de Tocqueville dalam bukunya The French Revolution.

Di antara prinsip-prinsipnya adalah gagasan meritokrasi , atau aristokrasi kemampuan dan kecerdasan, yang memberikan tempat sentral kepada intelektual yang tidak dikenal di sebagian besar masyarakat lain dan membuka sekolah Prancis untuk siswa dari provinsi tanpa memperhatikan kelas sosial .

Dengan pendidikan dasar gratis wajib pada akhir abad ke-19, keaksaraan dasar memastikan bahwa tingkat budaya umum dinaikkan. Ini lebih lanjut dibantu oleh peningkatan jumlah surat kabar dan, kemudian, oleh perkembangan radio, bioskop, televisi, dan Internet. Setelah Perang Dunia II , perkembangan intelektual dan sosial dari kelompok berpenghasilan rendah diuntungkan dari keputusan untuk membuat pendidikan menengah gratis wajib hingga usia 16 tahun. Keaksaraan budaya meluas ketika sirkulasi surat kabar meningkat, peminjaman perpustakaan menjamur, dan pada tahun 1954 sebuah revolusi dimulai dalam buku-buku bersampul tipis. ( hidup de poche). Perkembangan terakhir ini mencapai sukses besar, memberikan orang-orang dari segala usia dan kelas akses yang jauh lebih besar ke sastra dan bentuk-bentuk lain dari pengetahuan khusus.

Kementerian Kebudayaan dan Komunikasi mengawasi lembaga-lembaga budaya utama bangsa. Departemen, yang pertama dipimpin oleh novelis André Malraux , berusaha untuk melipatgandakan kesadaran seni di antara orang-orang biasa, mendukung penciptaan seni baru, dan melindungi bentuk dan properti Prancis yang ada seluas monumen dan bahasa. Peta budaya Prancis tetap terpusat dengan kuat di Paris, meskipun ada peningkatan pengeluaran oleh otoritas lokal untuk kegiatan budaya mengikuti undang-undang desentralisasi awal 1980-an. Namun, sementara melayani, seringkali secara sadar, kepentingan seluruh bangsa, ibu kota menyadari perbedaan internalnya sendiri. Sebagian besar arondisemen kota(kabupaten kota) memiliki kelompok-kelompok yang secara aktif meneliti sejarah dan tradisi mereka, dan didorong untuk mengadakan pameran dan konser seni lokal. Di bagian lain negara itu , budaya provinsi kuat dan sering kali dipertahankan dengan keras—misalnya, di Brittany , bagian selatan, dan Alsace .

Budaya Prancis telah merasakan dampak yang dibuat oleh para imigran, terutama yang berasal dari Afrika Utara mulai tahun 1960-an. Komunitas Muslim yang telah terbentuk, terutama di Paris dan Marseille , tidak luput dari diskriminasi , tetapi ada pengakuan luas atas kontribusi mereka pada masakan, musik, tarian, lukisan, dan sastra. Verlan, bahasa gaul bahasa Prancis standar yang membalik dan mengubah suku kata dan ejaan Prancis, menelusuri akarnya ke abad ke-19 tetapi dihidupkan kembali oleh komunitas imigran pascaperang dan dalam beberapa dekade terakhir telah membuat terobosan ke masyarakat arus utama. Mulai tahun 1980-an, generasi kedua dan ketiga Afrika Utara sering disebut sebagai les beurs , dan beurs .bioskop, komik beur , dan radio beur , di antara bentuk-bentuk ekspresi lainnya, telah menemukan khalayak yang besar. Label beur sendiri merupakan istilah Verlan untuk arabe , kata Perancis untuk Arab. Selain itu, imigran Asia dan Afrika sub-Sahara telah menjadi terkenal sebagai seniman, penulis, dan musisi di masyarakat Prancis yang semakin multikultural.

Kehidupan sehari-hari dan kebiasaan sosial

Dibandingkan dengan era segera setelah perang, Prancis sekarang mencurahkan lebih banyak waktu untuk rekreasi dan kegiatan budaya, sebagian besar sebagai akibat dari minggu kerja yang lebih pendek, lebih banyak tahun yang dihabiskan dalam pendidikan, dan kemakmuran yang lebih besar.

Meningkatnya penekanan pada hiburan rumah yang disediakan oleh televisi, stereo, dan komputer pribadi tidak mengurangi kehadiran bioskop atau teater. Sebaliknya, jumlah penonton bioskop tumbuh secara signifikan pada 1990-an, dan meskipun agak bervariasi selama dekade pertama abad ke-21, jumlah itu mencapai level tertinggi dalam 45 tahun pada 2011, dengan lebih dari 215 juta tiket terjual.

Popularitas kegiatan budaya juga terlihat, dengan meningkatnya kunjungan ke monumen bersejarah, galeri seni, dan museum. Yang sangat menarik adalah pameran interaktif di museum, seperti Cité de Sciences et de l’Industrie (Kota Sains dan Industri) di Le Parc de la Villette di Paris atau taman hiburan Futuroscope dekat Poitiers .

Minat juga telah dihidupkan kembali dalam budaya lokal dan regional , seringkali sebagai bagian dari inisiatif baru untuk mengembangkan pariwisata, dan festival nasional tahunan, seperti Fête de la Musique, sangat sukses.

Meskipun masakan Prancis memiliki reputasi sebagai ciri nasional yang agung, perbedaan regional sangat mencolok. Beberapa hidangan daerah terkenal secara internasional, meskipun imitasi tidak memadai. Ini termasuk bouillabaisse sup seafood Marseille. Andouille, sejenis sosis dari Lyon. Sauerkraut, Sauerkraut di Alsace. Dan magret decanard, irisan dada bebek bordeaux. Prancis juga terkenal dengan jenisnya dan kualitas kejunya. Lebih dari 300 varietas diakui. Mayoritas diproduksi dari susu sapi, termasuk Camembert (Normandia), Brie(Île-de-France), Comté (Franche-Comté), Saint-Nectaire (Auvergne), dan Reblochon (Savoy).

Keju juga dibuat dari susu domba, seperti dalam kasus Roquefort (Aveyron), serta dari susu kambing. Mungkin ekspor Prancis yang paling terkenal adalah anggur dari beberapa kebun anggur terbesar di dunia di Burgundy , Bordeaux, dan lembah Rhône. Namun, reputasi masakan Prancis tidak mencegah menjamurnya gerai makanan cepat saji di Prancis, terutama selama beberapa dekade terakhir. Konsumsi anggur dan tembakau Prancis terus menurun sejak pertengahan abad ke-20, sebuah tanda meningkatnya perhatian bangsa terhadap kesehatan.

Paris dikenal secara internasional karena haute couture-nya, yang dicontohkan oleh rumah mode kelas atas seperti Coco Chanel , Christian Dior , Hubert de Givenchy , Yves Saint Laurent , Jean-Paul Gaultier , dan Christian Lacroix. Pakaian tradisional kadang-kadang terlihat di banyak daerah, meskipun sebagian besar dicadangkan untuk upacara dan festival resmi. Perbedaan regional sering kali mencerminkan kebiasaan lokal dalam menjahit dan menyulam, ketersediaan kain, dan adaptasi dengan kondisi iklim setempat. Hiasan kepala sangat bervariasi, mulai dari kerutan renda rumit yang ditemukan di Normandia dan Brittanyuntuk baret lebih sadar dari barat daya Prancis atau topi jerami, biasanya dikenakan di dalam dan di sekitar wilayah Nice .

Selain hari libur Katolik Roma, Prancis merayakan Hari Bastille pada 14 Juni. Ini memperingati kebangkitan Republik Prancis karena runtuhnya Benteng Penjara Bastille di Paris pada tahun 1789 pada awal Revolusi Prancis. “La Marseillaise”, lagu kebangsaan Prancis dan salah satu lagu kebangsaan paling terkenal di dunia, juga memperingati revolusi.

Seni Prancis

literatur

Sastra Prancis memiliki sejarah yang panjang dan kaya. Secara tradisional dianggap telah dimulai pada tahun 842 dengan Sumpah Strasbourg , sebuah pakta politik antara Louis the German dan Charles the Bald , yang teksnya bertahan dalam bahasa Prancis Kuno . Abad Pertengahan dicatat khususnya untuk puisi epik seperti La Chanson de Roland ( c. 1100; The Song of Roland ), roman Arthurian dari Chrétien de Troyes , dan puisi lirik yang mengungkapkan cinta romantis . Pada abad ke-16 Renaisans berkembang, dan tokoh-tokoh seperti penyair Pierre de Ronsard, satiris dan humoris François Rabelais , dan penulis esai klasik Michel de Montaigne , harus diakui secara internasional. Drama Neoklasik Prancis mencapai puncaknya selama seratus tahun berikutnya dalam tragedi Pierre Corneille dan Jean Racine . Selama periode yang sama, Molière menunjukkan bakatnya yang luas dan beragam di teater, terutama sebagai penulis komedi; Jean de La Fontaine menghasilkan syair moralistik dalam Fables -nya ; dan Madame de La Fayette menciptakan La Princesse de Clèves klasik (1678), umumnya dianggap sebagai karya Prancis pertamanovel psikologi .

Voltaire , Denis Diderot , dan Jean-Jacques Rousseau mendominasi abad ke-18, terutama dengan tulisan-tulisan filosofis mereka, meskipun mereka memberikan kontribusi besar untuk semua genre , dan novel Voltaire Candide (1759) terkenal karena kualitas sastra dan penyulingan cita-cita Pencerahan . Penulis lain pada periode tersebut termasuk dramawan Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais , terkenal karena karya-karya seperti Le Mariage de Figaro (1784; The Marriage of Figaro ), dan Pierre Choderlos de Laclos , dikenang karena novel epistolary -nya Les Liaisons hazardeuses (1782;Kenalan Berbahaya ). Abad ke-19 menyaksikan munculnya serangkaian penulis yang secara substansial mempengaruhi perkembangan sastra di seluruh dunia, termasuk novelis Honoré de Balzac , Stendhal , Gustave Flaubert , dan mile Zola bersama dengan penyair Charles Baudelaire , Stéphane Mallarmé , dan Arthur Rimbaud . Ditambah dengan ini adalah penulis Romantis Victor Hugo , yang energi kreatifnya mengekspresikan dirinya dalam semua bentuk sastra, serta dalam lukisan.

Sastra Prancis di abad ke-20 meneruskan tradisi sebelumnya dan mengubahnya, dan penulis Prancis telah memenangkan sejumlah Hadiah Nobel untuk Sastra. Sementara kerumitan puisi Prancis berlanjut dalam karya Paul Valéry , Guillaume Apollinaire , Paul Claudel (juga seorang dramawan utama), Saint-John Perse , Paul luard , Louis Aragon , René Char , dan Yves Bonnefoy , seni novel itu adalah diberi arahan baru oleh Marcel Proust , dalam la recherche du temps perdu (1913–27; Remembrance of Things Past).

Paruh pertama abad ini juga menghasilkan penulis terkenal seperti André Gide , François Mauriac , André Malraux , Albert Camus , dan Jean-Paul Sartre , yang terakhir bisa dibilang sebagai eksponen utama filsafat eksistensialis. Karya mereka diikuti pada 1950-an oleh roman nouveau (“novel baru”) dan dengan munculnya penulis seperti Alain Robbe-Grillet , Nathalie Sarraute , Michel Butor , Claude Mauriac , Marguerite Duras , dan Claude Simon , yang karyanya telah masuk kanon _sastra. Sejak 1970-an Michel Tournier , Patrick Modiano , Erik Orsenna, dan Georges Perec telah menjadi novelis terkemuka; penulis feminis, termasuk Hélène Cixous , Annie Leclerc, Jeanne Champion, dan Marie Cardinal, juga telah memberikan kontribusi yang signifikan.

Sastra abad ke-20 terkenal karena keterbukaannya terhadap penulis nonpribumi: penulis Irlandia Samuel Beckett , misalnya, ekspatriat Ceko Milan Kundera , emigran Rusia Andreï Makine, dan pengasingan Cina Gao Xingjian semuanya telah menghasilkan karya-karya besar dalam bahasa Prancis. Georges Simenon dan Marguerite Yourcenar , keduanya lahir di Belgia pada tahun 1903, dianggap sebagai penulis Prancis, meskipun mereka sering tinggal di luar Prancis. Literatur pascakolonial pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21 menawarkan wawasan tentang ketegangan identitas lintas budaya oleh para penulis berbahasa Prancis dari Afrika Utara , Afrika sub-Sahara, dan Karibia.

Karya-karya penulis naskah drama Prancis telah mendapat pengakuan internasional selama berabad-abad, dari teater komik abad ke-17 di Molière hingga produksi kabaret abad ke-19 yang dikenal sebagai Grand Guignol . Dalam teater pada abad ke-20 dan ke-21, tiga arus penting dapat dilihat. Penulisan drama tradisional sebagian besar dilakukan oleh Jean Anouilh , Claudel , Jean Giraudoux , Henry de Montherlant , dan Camus, tetapi eksperimen dengan bentuk dan konten juga berkembang. Sebelum Perang Dunia II , Jean Cocteau khususnya membuat tanda (seperti yang dilakukan pada tingkat yang lebih rendah Claudel), tetapi inovasi datang dengan Fernando Arrabal , Arthur Adamov, Beckett, Jean Genet , dan orang buangan Rumania Eugène Ionesco . Sejak tahun 1950-an para produser juga telah memberikan kontribusi penting bagi teater; Roger Planchon, Jean-Louis Barrault , Peter Brook , Marcel Maréchal, dan Ariane Mnouchkine khususnya telah berbagi dalam menciptakan karya baru dan merevitalisasi karya tradisional.

Filsafat dan kritik selalu memainkan peran sentral dalam kehidupan intelektual dan budaya Prancis. Gerakan surealis yang dipimpin oleh André Breton antara lain berkembang pada tahun 1920-an dan 30-an. Eksistensialisme dalam bentuk Kristen dan ateis adalah kekuatan yang kuat pada pertengahan abad ke-20 dan diperjuangkan oleh Sartre, tienne Gilson , Gabriel Marcel , dan Camus (meskipun ia menolak label tersebut).

Secara lebih luas, Katolik Roma dan Marxisme dalam bentuk ortodoks atau revisi telah mempengaruhi sejumlah besar penulis kreatif, termasuk Katolik Roma Georges Bernanos.dan Sartre, yang merupakan semacam Marxis. Sejak tahun 1950-an, kritik baru, yang dimulai dengan strukturalisme sendiri sebagian besar diilhami oleh karya antropologis Claude Lévi-Strauss dalam Mythologiques , 4 vol. (1964–71), dan Tristes Tropiques (1955)—telah menantang monopoli pendekatan historis terhadap karya seni dan khususnya sastra. Tidak terbatas pada kritik sastra , strukturalisme merupakan komponen penting dari filsafat di antara para pendukung seperti Louis Althusser .

Ungkapan paling populer dari pendekatan ini mungkin adalah karya Roland Barthes , termasukMitologi (1957), tetapi karyanya terfragmentasi ke dalam berbagai cabang linguistik, genetik, psikobiografi, sosiokultural—masing-masing dengan eksponen dan muridnya semakin terlibat dalam perdebatan akademis, dan sering kali muskil .

Mengikuti jejak strukturalisme, poststrukturalisme dikaitkan dengan tokoh-tokoh seperti Jacques Derrida , Michel Foucault , Jacques Lacan , Julia Kristeva , Giles Deleuze , Hélène Cixous , Luce Irigaray , dan Jean-François Lyotard. Filsuf lain dari catatan baru-baru ini termasuk André Glucksmann, Bernard Henri-Lévy, dan Michel Serres. (Untuk diskusi lebih lanjut, lihat sastra Prancis .)

Seni rupa

Tradisi Prancis dalam seni rupa sangat dalam dan kaya, dan lukisan, patung, musik, tari, arsitektur, fotografi, dan film semuanya berkembang di bawah dukungan negara.

Lukisan dan patung

Dalam seni lukis ada tradisi panjang dari Abad Pertengahan dan Renaisans yang, walaupun mungkin tidak cocok dengan Italia atau Negara- Negara Rendah , menghasilkan sejumlah subjek agama dan potret pengadilan. Pada abad ke-17, lukisan petani oleh Louis Le Nain , alegori dan mitos klasik oleh Nicolas Poussin , dan adegan pastoral formal oleh Claude Lorrain mulai memberikan seni Prancis karakteristiknya sendiri.

Dalam seratus tahun berikutnya, gaya menjadi lebih luas: karya-karya yang agak erotis oleh François Boucher dan Jean-Honoré Fragonard ; adegan misterius seperti Pierrot , atau Gilles ( c. 1718–19) , oleh Antoine Watteau ; interior karya Jean-Siméon Chardin yang sering diwarnai dengan kekerasan, seperti di La Raie ( c. 1725–26; “The Ray”); potret emotif oleh Jean-Baptiste Greuze ; dan karya Neoklasik yang ketat oleh Jacques-Louis David .

Sama seperti Académie Franƈaise mengatur sastra, lukisan hingga saat ini tunduk pada aturan dan konvensi yang ditetapkan oleh Akademi Seni Rupa. Pada abad ke-19 beberapa seniman, terutama J.-A.-D. Ingres , mengikuti aturan ini. Lainnya bereaksi terhadap konvensi akademik, membuat Paris, sebagai abad berlangsung, pusat avant-garde Barat. Dimulai pada tahun 1820-an, erotisme yang berani dan “Orientalisme” dari karya-karya pelukis Romantis Eugène Delacroix membuat marah akademi, sementara pada abad pertengahan Realisme yang tajam dari seni Gustave Courbet dan Honoré Daumier dipandang sebagai skandal.

Mungkin jeda terbesar dari konvensi akademik terjadi melaluiImpresionis , yang sebagian terinspirasi oleh karya berani douard Manet , membawa revolusi dalam seni lukis yang dimulai pada akhir 1860-an. Beberapa seniman dari gerakan ini yang karyanya menjadi terkenal di dunia internasional antara lain Claude Monet , Camille Pissarro , Alfred Sisley , dan Edgar Degas . Post-Impresionis penting termasuk Paul Cézanne , Henri de Toulouse-Lautrec , Paul Gauguin , Pierre-Auguste Renoir , dan Georges Seurat .

Seni pahat Perancis berkembang dari gaya Romawi bergaris lurus melalui berbagai periode untuk mencapai puncaknya dalam karyaAuguste Rodin , yang sezaman dengan kaum Impresionis dan patungnya mencerminkan prinsip-prinsip Impresionis. Lain dari kali ini, Aristide Maillol , menghasilkan figur dengan gaya yang lebih Klasik.

Pablo Picasso , salah satu kekuatan paling berpengaruh dalam seni abad ke-20, lahir di Spanyol tetapi menghabiskan sebagian besar kehidupan artistiknya di Prancis. Karyanya mencakup beberapa genre , termasuk patung, tetapi ia paling dikenal karena lukisan Kubisme yang ia buat bersama dengan seniman Prancis Georges Braque pada awal abad ini. Salah satu saingan terbesar Picasso adalah pelukis Prancis Henri Matisse , yang karya lirisnya, seperti karya Picasso, mencakup paruh pertama abad ini. Pada periode antara Perang Dunia, Paris tetap menjadi pusat utama kegiatan avant-garde, dan cabang dari gerakan internasional terkemuka seperti Dada dan Surealisme .aktif disana.

Namun, pada pertengahan abad, dominasi Paris memudar, dan fokus seni kontemporer bergeser ke New York City . Seniman terkemuka yang bekerja di Prancis termasuk Jean Dubuffet , Yves Klein , Jean Tinguely kelahiran Swiss, Victor Vasarely kelahiran Hongaria , Niki de Saint-Phalle, Christo kelahiran Bulgaria , Daniel Buren, dan César .

Pameran seni besar diadakan secara teratur, terutama di Paris, dan pelatihan untuk calon seniman disediakan tidak hanya di cole des Beaux-Arts (“Sekolah Seni Rupa”) yang bergengsi di Paris tetapi juga di sejumlah perguruan tinggi provinsi. Kursus untuk sejarawan seni dan restorator tersedia di School of the Louvre. Membangun sejarah yang kaya di negara mereka sebagai pemimpin dalam desain furnitur dan lemari, semua jenis pengrajin Prancis hari ini belajar di National Advanced School of Decorative Arts dan institusi lainnya. (Untuk diskusi lebih lanjut, lihat lukisan Barat dan patung Barat .)