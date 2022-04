Masa Depan Kebudayaan Prancis – Evolusi budaya Prancis dari akhir abad kesembilan belas ke awal abad kedua puluh satu digambarkan sebagai suksesi dari tiga “konfigurasi budaya”: humanis (atau sastra/filosofis), ilmiah/organik, dan industri. Transformasi budaya terkait dengan perubahan dalam sistem pendidikan sebagai tanggapan atas perubahan tempat Prancis dalam tatanan global setelah 1945. Sikap Prancis terhadap, dan kritik internal terhadap, pergeseran hegemoni budaya diperiksa sebagai penyebab dan konsekuensi dari konfigurasi yang berkembang ini.

Masa Depan Kebudayaan Prancis

regardfc – Ketika datang ke masa depan kultus merekaure, Perancis adalah dari dua pikiran. padadia satu tangansekolah “declinist” yang gencar percaya bahwa pernahything telah pergi ke neraka di handbasket. padasisi lain, pluralitas menyatakan bahwa meskipun semuanyaing lain telah pergi ke neraka di handbasket,Budaya Prancis tetap menjadi mercusuar bagi dunia.

Sebagai bukti, seseorang hanya perlu berkonsultasi dengan yang baru-baru iniSurvei CEVIPOF (tabel 1) [slide], yang menunjukkanbahwa hanya 8 persen orang Prancis yang percaya bahwadi negara ini membuat kemajuan secara umum, vpengganti52 persen yang percaya bahwa tidak. Namun demikian, 36 persen percaya bahwa Prancis kultural pengaruhnya meningkat, dibandingkan hanyay 23 persen yang berpendapat sebaliknya.Namun ini samaPrancis yang mempertahankan kepercayaan pada budaya mereka bersikeras, bya margin 48 sampai 19, bahwa sekolah mereka dan universitas-universitas menurun kualitasnya, danmargin 46 sampai 19 bahwa negara mereka ‘pengaruh dalambidang selain budaya semakin berkurang.

Seolah-olah budaya, seperti agama, berfungsi sebagaipenghiburan untuk kejatuhan yang telah melandayang lainnya. Dan seolah-olah budaya, seperti agama, entah bagaimana selamat dari keajaibansaking gelapnya,tanpa dukungan kelembagaan, mengambil refuge di gua-gua terpencil dan pertapaan olated sepertiLouvre dan Roma cabang Abu Dhabidepartemen bahasa dan sosiologiuniversitas Amerika; untuk ini , sesuaing ke screed Donald Morrison yang berjudul (dalam aslinyainkarnasi majalah) “Kematian PrancisBudaya,” adalah di antara sedikit tempat di mana apa pun yang dapat diidentifikasi sebagai pengaruh budaya Prancisuence saat ini bertahan di luar the segi enam. “Budaya,” kata douard Herriot, “adalah apa yangdi tetap ketika segala sesuatu yang lain adalah untukdidapat.”

Saya datang bukan untuk mengubur atau memuji budaya Prancistetapi hanya untuk menggambarkannya. Ini bukan sebagai mudah dilakukan seperti yang mungkin dipikirkan. Apa itu “Prancisbudaya” sih? Budaya sebuahbangsa? Itu budaya kelas dominan atau berpengaruhkelompok status? Suatu sistem yang terdiri dari sejumlahdari subkultur yang berinteraksi? Sebuah tanda perbedaan itumemikat bahkan mereka yang tidak poapa itu? Atau, sebaliknya, penanda belaka dari usuperioritas yang mendekati yang menumbuhkan kebenciannt di iri tidak diolah?

Untuk tujuan hari ini saya mengusulkan untuk mengadaptasi Sartre’s definisi Yahudi [slide]. Seorang Yahudi, Sartre berkata, adalah orang yang adalah seorang Yahudi untuk anti-Semit . Jadi mari kita katakan Budaya ituadalah apa itu Budaya untuk Yang Lain. Dan mari kita tentukan lebih lanjut bahwaYang Lain dari Budaya adalah Kekuatan, yang dengannya itu terkunci dalam pelukan satu sama lain. Saya akan mencoba yang berikut inis untuk menggambarkan serangkaian konfigurasi pasangan budaya-kekuatan sejak kira-kira yang terakhirdua dekade abad ke- 19 untuk mengatakan satu atau dua kata di akhir tentang kemungkinane masa depan hubungan mereka.

Pikirkan kuliah ini, kemudian, sebagai semacamKama Sutra [slide] interpenetrasi timbal balik dari kekuasaan dan budaya. Kami akan looraja di kopling mereka dari luar, voyeuristically mengamati posisi relatif, tetapi sebagian besarmengabaikan pikiran dan perasaan terdalam yang juga pasangan dibawa ke ranjang pernikahan. Untuk itu, saya akan mengusulkan ituBudaya Prancis sejak pergantian abad ke-20 abad bisa, seperti Galia sendiri menurut Julius Caesar, dibagi menjadi tiga bagian [slide]. Ini bagian-bagian terletak dalam waktu daripada diruang angkasa. Sebut mereka konfigurasi daripada wilayah.

Seperti tiga bagian Galia, ketiga budaya inikonfigurasi “berbeda satu sama lain”di sanabahasa, adat istiadat, dan hukum,” untuk meminjamF atau mulation yang terkenal dari Caesar. Pertama kita memiliki apa yang sayaakan menyebutnya sastra- filosofis konfigurasi yang menempati periode darim munculnyaRepublik Ketiga hingga akhir Perang DuniaII. [slide ] Ini diikuti oleh konfigurasi organik (dalam pengertian Gramscian) , yang dapatsaya menjadi ada pada tahun 1945, sebagai tanggapan terhadap kebutuhan untukpascaperangrekonstruksi. Akhirnya, sekitar tahun 1984 , sebuah konfigurasi industriion menggantikannya. Dua yang pertama inikonfigurasi budaya melayani kepentingan negara yang jelasst, seperti yang akan kita lihat. Namun, dalam yang ketiga,konsekuensi buruk dari efek negaraort untuk membentuk kembali budaya melalui kontrol atassistem pendidikan menghilangkan budayam tambatan sosial nasionalnya.

Transformasinya adalah tidak khas Prancis. Kekuatan yang mempengaruhi budayaboladi mana -mana, bagaimanapun, memiliki intensitas yang luar biasase dan terkonsentrasi di Prancis, memprovokasiberbagai deklinasi deklinisme yangSaya singgung di awal. Gejala seperti itu seharusnya tidak diambil sebagai menyarankan bahwa budaya Prancis adalahlebih sakit dari budaya lain. normal danpatologis bukan kategori yang tepat untuk inidiskusi. Nasional juga tidak. Memang,di satu sisi, akar kecemasan kontemporer adalahs pemisahan konsep budaya darikebangsaan, dari bahasa, dari komunitasapapun. Budaya telah menjadi barang daganganbaik.

Kisah kita dimulai, bagaimanapun, yahsebelum pemisahan ini terjadi, dengan apa yang saya sebutkonfigurasi sastra . Konfigurasi budaya, sebagaiSaya akan menggunakan istilah di sini, memiliki tiga primerdankarakteristik: hierarki nilai, metodeseleksi elit dan rekrutmen, dan sistemdari penghargaan dan sanksi. Dalam dua dekade terakhirs dari kesembilan belas dan dua dekade pertamadariabad kedua puluh, konfigurasi budaya sastrapada dikembangkan bersama-sama dengan dua lainnya lembaga pusat dari sisi kekuasaanpasangan budaya-kekuatan, yaitu, sekolah umum Republik Ketiga dan biro negara yang sedang berkembangukrasi. [slide ] Hirarki nilainya adalahPlatonis, yang saya maksudkan bahwa ia mengajukann dunia ideal bertentangan dengan yang sebenarnya.[menggeser]Dalam hal ini adalah pengganti (atau pesaing)dari) agama.

Nilai ideal seorang sastrawan dapat digambarkaned sebagai humanis , istilah yang paling tepat didefinisikan, mungkin, olehAndré Gide [slide] pada tahun 1934, seperti temporar . inikeseimbangan yang sangat stabil mulaidatangtidak macet: humanis, tulis Gide, adalah orang yang belmenyatakan bahwa “manusia lebih penting daripadasebuahlaki-laki.” Menempatkan pria di atas pria berarti berkomitmendiri kepada suatu abstraksi, sehingga karya sastra budaya sekaligus merupakan filosofibudaya kal. Memang, kata Julien Benda, seperti yang konfigurasi sastra mencapai puncaknya,bahwa “Prancis adalah balas dendam dari abstrak padaitukonkret.” Maurice Barrès [slide] , ke very rasul awal agama sastra, cepat WHO mendiagnosis etherealisasi sastra iniy. Dalam Les Déracinés ( The Uprooted ) ia menggambarkankursus filsafat di tahun terminaldari lycée sebagai ikatan kuasi-erotis murid dengan uan yang merenggut anak muda itunt dari rumah dan perapian untuk trantanamkan dia ke dalamtanah budaya kosmopolitan asing tanpanegara.

Tetapi hanya beberapa siswa muda yang sebenarnyabegitu terjepit. Meskipun pentingdarimeritokrasi sebagai salah satu les mitos fondateurs dari TRepublik ketiga, jumlah siswa yangnaik melalui pangkat kecil . Baru-baru ini pada tahun 1970, tidak ada lagihan 20 persen dari setiap usiakohort bahkan menghadiri lycée . selama liperiode terary, kira-kira paruh pertama abad kedua puluhabad, persentase kohort yang lulus bac tidak pernah melebihi satu digit.

Periode yang sama ini juga merupakan era ekspansig birokrasi negara. Seperti yang dimiliki Pierre Rosanvallonbaru-baru ini berpendapat, negara administratif datang ke be dilihat sebagai perwujudan dari jenderalakanalternatif dari inkarnasinya oleh demokrasilegislatif yang dipilih sekutu. Memang, pesta ketertiban lebih memilih birokrasi negara, atau administrasin , kepada legislatif, karena logikaadministrasi memberlakukan diskgaris rasionalitas tertentu pada yang sebaliknya sulit diaturdemokrasi .

Elit republik karenasaya semakin tidak puas dengankompetisi pemilihanantara partai politik korup yang diarbitrase oleh uwarga yang terinformasi. Di seberang Saluran,Matthew Arnold [slide ] melambangkan kontes tidak heroik ini dalampuisinya “Pantai Dover”: untukArnold, modernitas demokratis was seperti ” dataran gelap / Disapu dengan alarm bingungberjuang dan bertarung/Di mana kelas tentara bodohh pada malam hari. Di Prancis, para ahli hukum meraba-raba mencari caradari pendukung “dataran gelap” Arnold d konsepsi dualistik tentang negara. Bdanalkimia administratif yang mereka harapkandemokrasi yang kacau dan tidak rasional mungkin ditransubstansiasikan menjadi sesuatu sepertiaturan beralasan dari Wali yang dibudidayakan dalam idealRepublik seperti yang dibayangkan Plato.

Rekrutmen untuk perwalian, atau, lebih membosankanly, untuk status pegawai negeri, adalahseharusnya didasarkan pada yang ditunjukkankompetensi, tetapi dengan tidak adanyaapapun yang mungkindicirikan sebagai administrasi fungsionalilmu pengetahuan, “budaya umum” menjadiyang aslishibboleth membedakan yang dicucidari yang tidak dicuci. Karir terbuka untuk bakat, tapipeluang bagi bakat untuk diakuitidak merata di seluruh Prancis danNavarra. Untuk mempersiapkan urapan, itu adalahterbaik untuk tinggal di kota dengan ukuran tertentu.Di sana, di tempat yang tepatlycée, seseorang bisa menyerap bagian-bagian dari anintisari yang disetujui dari kano yang disetujui secara resmin danbelajar menguraikan enkapsulasi bernasdari tradisi itu sendiri, seperti, “Corneille menggambarkan laki-laki sebagaimereka seharusnya, Racine apa adanya ” ( dixit La Bruyère) sebagai formulasi yang rapi dari yang mendasarinyadualisme sistem budaya-kekuatan yang bisamengharapkan.

Jika birokrat adalah pendeta sekulery dari agama sastra, sastrawan adalah yang biasaklerus. Biara mereka adalah Nouvelle RevueFrançaise [slide], pos terdepan keabadian di Keenam Arondiseme nt (di mana Prancisindustri penerbitan terkonsentrasi) [slide]. Sepanjang 1920-an dan awal 1930-an, para biarawan dariSaint-Germain des Prés diperbaiki selama sumer keabb yang otentik meskipun tidak ditahbiskaney [slide] di desa Pontigny, di mana merekadikhotbahkan tentang keagungan mulai dariyang kotor di Villon ke categorical imperatif dalam Kant.Dekade Pontigny sebenarnya telah dimulaisebelum Perang Dunia Pertama, proloning the Symbolistmemberontak melawan Naturalisme.

Pendekatan Zola untukpasar telah sebagai crass seperti itukapitalis yang menghuni halamannya. Empedupara biksu imard tidak menginginkan bagian darinya. Edisi Gide’s Immoraliste hanya berjumlah 300 kopies. Itu adalah “petualangan,” dia menceritakan pada buku hariannya,bukan usaha bisnis. Satu-satunya keuntungannyat akan menjadi “hiburan,” bukti tinggi penulis pikiran dan bukti bahwa, di Prancis atsetidaknya, etika Protestan dan tdia semangat kapitalismetidak bertepatan . Pontigny adalah seorang Cistercbiara ian, dan biarawan sastra zaman akhir memiliki banyakkesamaan dengan Cistercians asli: keduanyabertujuan untuk memurnikan urutan hal sebelumnyas, untuk memulihkanmenghormati cita-cita yang hilang.

Pembagian kerja antara birokrat sekuler inis dan laki-laki biasa sastra didorong asimbiosis halus: “Parnassus,” sebagai Marc Fumaroli [slide] pernah mengatakan, “adalah gunung ain dengan lembut lereng,” [slide] yang dia maksudkan direpublik idealnya para dewa dan manusiasaya bisamemanjakan keintiman tertentu tanpa pernahlupa yang menempati puncak gunung. 10 Humanisme menjanjikan pengetahuan tentang manusia dalamabstrak. Pengetahuan abstrakmanusia sebagaimana adanyadirinya sendiri, terlepas dari berbagai nyainkarnasi sosial, menjanjikan ketidakberpihakan dalam administrasikeputusan. Ketidakberpihakan memberikan legitimasitentang penyelenggaraan negara dan janjidarimelampaui kepentingan partikularis dan bi partisansebagai. Di setiap tingkat kita menemukan dualitas: dualismeelit dan non-elit, pria dan pria, dandunia sastra sebagai transsubstansiasi dari yang nyata.