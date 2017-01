Mon point de vue, en résumé, est le suivant :

- avoir plusieurs pseudos est une chose éminemment utile et saine, surtout si on a plusieurs types de discours. Par exemple Jean-François Kahn écrivait dans Les Nouvelles Littéraires sous plusieurs signatures. Et Patrick Broguière intervient lui-même sur le Net (pour faire l'éloge de son livre) sous tout un tas de pseudos variés qui sont autant de masques et de noms d'emprunt. Ca ne pose, en fait, aucun problème. Il suffit au lecteur d’avoir un peu de discernement, et au scripteur de ne pas dépasser certaines limites, notamment de ne pas se masquer sous l’anonymat. Bref il faut que les choses soient claires. D'où ma déclaration ici même.



- je suis d'accord avec quelque chose que Patrick n'écrit pas, mais qui est dans son message sous une petite couche de moraline : il faut respecter les personnes à qui on s’adresse. Ca, en effet, c’est essentiel !! Sur DDFC les militants n'ont respecté ni les règles du dialogue, ni ceux qui n’étaient pas dans leur cadre idéologique. Et sur le Blog de Jean Lebrun, le pseudo Camenbert n’a pas respecté les auditeurs au discours critique. Et pour ma part je regrette nombre de contribs sur DDFC, où j’ai cédé à la facilité d’affubler de noms d’oiseaux certains interlocuteurs et des producteurs de FC alors que j’aurais mieux fait de me borner à souligner leurs erreurs objectives. Reste que le naufrage du Forum DDFC a résulté non de la liberté fondamentale d’écriture, mais du mauvais esprit de ceux qui sont venus là pour militer et non pour parler radio. Patrick ne l’admet pas (cf mails échangés depuis la fermeture) mais c’est pourtant l’entière vérité : si les pompeurs d’air avaient un peu plus respecté les amateurs de radio, ce clash n’aurait jamais eu lieu. Il en va de même sur le site de FC : si Camenbert jouait le jeu du dialogue, le Blog de Jean Lebrun ne serait pas aussi pitoyable à lire. Pour autant, il n’y a aucun regret à avoir, car le résultat c’est que Frédéric a créé ce forum, où les débats seront plus riches que sur DDFC, car plus libre idéologiquement parlant.



- en application de ces principes, je me crée immédiatement un second pseudo : << La reine des belges >>, qui me servira pour écrire des posts satiriques, de ton acide mais où j’éviterai de manier l’insulte gratuite. Oui, en ce sens, sur DDFC nous avons été trop loin, et je ne commettrai plus les mêmes erreurs. En attendant, je le dis ici clairement : La reine des belges = Nessie. Le second réfléchit et analyse, tandis que le premier se paye le luxe du ton satirique. Et tant pis pour ceux qui ne rèvent que d’interdire !! La force de notre société est la liberté, et puisque ce forum a été voulu par Frédéric sous ce principe là, ça n’est pas moi qui lui donnerai tort !



Dont acte, ce post pour mise au point et déclaration d'intention



Signé : Laurent / LRDB / Nessie