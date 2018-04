en plus

Salut François, Salut A (non-non-a ?)Concernant le complément de podcasting :- récupération d'émissions passées (en qualité son podcast càd bonne),- obtention d'émissions non podcastables (certaines fictions, les émissions de la nuit)- les émissions qui datent d'avant le podcastIl y a diverses solutions plus ou moins bidouillantes, et au moins une qui frôle la magie : celle que mentionne a.e et qu'on trouve dans ce forum dans le fil "la liste ANPR". ANPR a tellement progressé que les émissions disponibles se comptent maintenant par milliers, en un triple regroupement par thèmes/titres/personnes. Et tout celades dépots enregistrés et pérenne de chacun.Un seul inconvénient : il faut d'abord s'y inscrire, et ensuite demander.J'explique un peu comment ça marche ici même :Cela dit, ANPR en tant que réseau d'internautes, est à la fois efficace, étoffé, dense, ancien, très ouvert au nouveau venu... Mais c'est seulement le plus visible et le plus costaud des visibles. Car d'autres réseaux existent, notamment celui dit "les pieds-nickelés de la gazinière" qui s'impliquaient surtout dans les enregistrements des archives de la Nuit. Mini-réseau de 3 ratisseurs ayant effectué pas mal de récupes et de mises en partage entre eux et pour quelques potes, et continue encore un peu sporadiquement ces temps-ci mais se réactive à l'occasion (Nazdeb passe parfois le temps de déposer un clin d'oeil dans le fil consacré aux programmes de Nuit).A part ça, pour répondre à une autre de tes quesitons, on peut en effet écouter par Real Player et enregistrer en même temps à condition de disposer d'un programme d'enregistrement (par exemple Audiograbber). Mais à cause du son métallique, le Real PLayer apparait plus ou moins rapidement comme un pis-aller, selon le niveau d'exigence de l'auditeur et selon aussi le type d'émission.En ce qui concerne tes deux Salon Noir manquants, je peux te les transmettre dès maintenant en lien public/privé. Lien public parce que déposé en accès libre sans nécessité de code ni d'inscription. Lien privé car l'info je la donne discrètement dans un e-mail.A toi de voir la solution que tu préfères.L.