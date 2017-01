Envoyez votre image

= = = = =

Envoyez votre image

mon compte

Bon j'ai fait l'impossible auquel nul n'est tenu pour tenter de m'y retrouver moi-même dans cette ergonomie ultra-typique càd nébuleuse.Si les images déjà insérées par François (camenberticide, Adelita) venaient du net et non de son ordi, la principale différence est qu'une fois dans(qui se trouvera ici au point [d])il faut cocher "Fichier" au lieu de "URL". Mais j'y reviendrai dans le dernier post.J'espère que tout ce fourbi va au moins servir à quelqu'un. C'est parti : pour déposer une image, qu'elle viennent du Net ou qu'elle transite par votre ordi, il faut d'abord disposer d'un compte chez ServIMG et y déposer (dans leur obscure langue de ceux qui se foutent d'être compris ça se dit "héberger") l'image.Le compte chez ServIMG je me souviens plus quand ni comment je l'ai ouvert, mais il faut :[a] clicker sur le bouton "heberger une image", il est situé sur la première ligne des boutons, franchement sur la droite, dans une petite section (il y a un trait fin de séparation) qui contient aussi un morceau de pellicule. Et le bouton qui nous intéresse, le premier de la série, représente une disquette qui masque en partie une image (qui représente un éléphant vert portant un bridge et une boucle d'oreille, avec une bonne loupe on peut distinguer la perle baroque).Ce bouton d'icône qui a nom "héberger une image" se trouve entre "insérer un tableau" et "image" On trouve les intitulés de ces boutons en y faisant stationner le pointeur de la souris quelques instants.Bon là normalement vous devez y être.(b) une fois clické sur ce bouton, s'ouvre une boite de dialogue à l'ergonomie foireuse (2,5/20) càd qu'elle ne dit pas exactement ce qu'il faut faire. On y trouve en bleu :mais il faut commencer par clicker en haut à droite sur un groupe de caractères très différents : une adresse www.servimg.com . Et là, créer ou ouvrir votre compte.[c] selon votre navigateur, soit le nouvel écran va tout foutre en l'air soit il va ouvrir une nouvelle page à côté de la précédente Cette page s'intitulera "Je ne sais plus très bien comment ni quand j'ai ouvert mon compte, en fait je ne me souviens même pas de l'avoir ouvert. Ce que je sais c'est qu'il a le même nom et le même pass qui servent à me connecter sur RFC. Il a peut-être été créé automatiquement, je ne sais plus.[d] ensuite il faut s'engager dans la ligne droite "déposer une image". Perso j'ai toujours pris des images qui avaient d'abord été archivées sur mon PC. Ce sont donc les commandes habituelles "parcourir", et le défilement des Dossiers & sous-dossiers, qui mène à l'image choisie. Peut-être est-ce là la seule chose qui manque à François. J'y reviendraiDans l'état actuel de sa requête, j'espère seulement que le format d'image qu'il utilise est standard. Il y a peut-être des formats quene connait pas ?[e] en tous cas, les images une fois déposées sur votre comptecomposent une bibliothèque personnelle, à laquelle on a accès en consultant son compte, ce qui se fait comme en (c) mais en clickant sur la commande "f) l'image que vous voulez déposer dans un post doit donc avoir été préalablement déposée sur ce compte, et vous devez la trouver présente avec toutes vos autres images déjà déposées. Pour obtenir les codes d'adresse nécessaires, vous ferez un double click sur l'image voulue. Et vous faites un copié-collé sur l'adresse choisie. Evidemment on vous en propose une floppée, choisissez la dernière (l'url).[g] ensuite seulement vous pourrez insérer l'image, en revenant à votre écran initial, celui où vous rédigez votre post avant de l'envoyer. La commande à clicker est la première à droite de "héberger une image", c'est un bouton nommé "image" (eh oui, toujours hyper-parlant hein). Et là, la seule chose à faire est d'insérer dans le cadre qu'on vous propose, le code d'adresse que vous aviez pris soin de copier-coller[h] à ce moment, vous avez inséré le code d'image dans le post en cours de rédaction, et vous pouvez tester le tout en cours de rédac grace à la miraculeuse et bien utile commande "Prévisualiser"