Médialogues est une émission sur les médias, produite par la Radio Suisse Romande. Et pour ouvrir ce fil, on aurait pu s’en tenir à cette simple définition si elle-même n’ouvrait la voie à quelques précisions ou peut-être à 2 problématiques extra-suisses, sinon à 2 problèmes :



1 - En matière d’analyse et d’information critique, on peut juger et on montrera que Médialogues est actuellement au moins de la même qualité que le fut dans ses meilleures années "Arrêts sur images" qui hélas avait finalement perdu de sa crédibilité par excès de dérives. Parmi ces dérives : imprégnation idéologique de plus en plus marquée, personnalisation de plus en plus évidente, manipes diverses, au bout du compte l’émission de Daniel Schneidermann a été rattrapée par son sujet. Elle a vécu bien assez longtemps. Elle aurait du passer la main bien plus tôt. Ce qui en survit n’est qu’une caricature de ce qu’elle a été. Notez qu’on peut adresser exactement les mêmes reproches à France Culture et dans ce forum on ne s’en prive pas, que ce soit sur un ton analytique ou sur le mode satirique. Mais pour en revenir aux dérives qui ont dégradé Arrêts sur images, espérons que Médialogues, qui est maintenant dans sa 4e année d’existence, saura continuer à s’en préserver. Or le ton et le sérieux qu’on y entend incitent à la confiance dans ces Suisses ...



2 - Car oui comme dit dans le titre, Médialogue est une émission Suisse : croisons les doigts pour qu’elle le reste. Comprendre : qu’elle ne sera jamais davantage accrochée à l’actu parisienne qu’elle l’est maintenant, c’est à dire un peu, oh un peu seulement, mais quand même trop peut-être et me direz-vous alors peut-on faire autrement en Suisse Romande ? Chacun comprend ou devine qu’à Lausanne plus encore qu’à Genève, on ait parfois envie de se tourner vers le voisin francophone pour échapper à quelque pesanteur ressentie à l’intérieur de la Confédération. Si vous connaissez des Suisses demandez-leur ce que ça veut dire, ils le disent eux-mêmes. Il faut vivre ensemble, et remarquez, eux ils ont montré qu’ils savent. Sauf que nous à Paris on aurait plutôt tendance à faire un chemin inverse : écouter la radio Suisse pour échapper à certains défauts bien français, notamment ceux des pompeurs d’air qui peuplent notre intelligentsia à grosse tête et à chevilles enflées, ou ceux d’un programme radio farci de moraline et de culpabiline comme l’est celui de France Culture. Je n’en dis pas plus là-dessus : il y a ici tout un forum pour râler non seulement contre le recul de la culture dans le programme de FC, mais aussi contre les récurrents numéros de sermonnite, de moraline et de soupçonnite qu’on y entend, contre les tirés-de-mouchoir et l’enfumage journalistique, contre le vedettariat local et les manipes idéologiques dans cette chaîne qui n’en a pas l’exclusivité mais partage ces facilités et ces malhonnêtetés avec nombre d’autres médias en France.



Alors pour une bonne partie de son programme, Médialogues offre sur les médias un regard prophylactique, bien venu et tonique. Les auditeurs de France Culture qui connaissent la RSR ont pu longtemps préférer Espace2 : Médialogues est sur la 1, et pas plus (ni moins ?) à la remorque de certaines des modes intellectuelles et surtout idéologiques de Paris. On en parlera dans ce fil, non sans rester conscient que les deux mondes Suisse et Français ne sont pas séparés, que les opposer serait une absurdité, que fort heureusement les partenariats existent et depuis longtemps aussi les échanges de cerveaux, fussent-ils pendulaires comme dans le cas de Cingria (les échanges, pas le cerveau). Mais pour ceux d’entre nous qui aiment trouver chez ces voisins francophones un antidote aux bétises françaises, il est douloureux de se trouver certains jours confrontés sur le fil de la RSR à ce à quoi ici on s’efforce d’échapper, et non sans mal.



Anyway, ici j’informerai régulièrement c’est à dire plusieurs fois par semaine, sur ce que Médialogues nous donne à entendre d’instructif, de savoureux, d’original, de bien pensé et de clairement exposé. Je ne boycotterai pas toujours leurs sujets sur les experts français (surtout ceux dont on parle à Médialogues mais jamais chez nous) et je dirai comment ce qu’on apprend de l’économie des médias en Suisse (et même l’économie de la culture) apporte un contrepoint à certaines de nos idées reçues. Car telle est pour moi la fonction Suisse (ou la filière Suisse) : l’équilibre par le contrepoint sinon par le contrepoids.



./..