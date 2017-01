Voici une ressource de premier ordre : la liste ANPR (pour « A Ne Pas Rater ») permet de retrouver des émissions offertes par France Culture dans un passé lointain ou récent.ANPR est un réseau d’auditeurs, indépendant de Radio-France et de France Culture, et communiquant par liste Yahoo. La raison d’être du groupe est la mise en partage d’émissions de radio, préférentiellement de France Culture mais on y trouve aussi plusieurs autres radios, comme France Musique et Espace2 (Radio Suisse Romande). La liste fut créée en 2000, à une époque où la fourniture des émissions de FC par le Net était très différente de ce qu’elle est maintenant. Le prestataire de Radio France ayant changé, l’offre en ligne de FC a muté plusieurs fois et la liste ANPR a suivi, avec ses propres mutations. On ne parlera ici que du fonctionnement actuel : chaque jour les co-listiers déposent des émissions en format MP3. Ils le font spontanément ou en réponse à une requête d’autres co-listiers qui recherchent une émission précise. Car l’autre face de l’échange, c’est la requête : un co-listier, forcément inscrit (parfois très récemment), demande à la collectivité si quelqu’un dispose d’une émission donnée et s’il est prêt à la déposer en partage. Pas besoin de donner avant de recevoir, et pas non plus de caution à déposer : si c’est une émission récente, c’est bien rare que la réponse mette plus d’une demi-journée à tomber ; on voit couramment des réponses dans l’heure. Et les opérations de dépôt et de chargement sont très simples : les co-listiers d’ANPR, qui avaient longtemps utilisé le peer-to-peer, ont aujourd’hui adopté un site gratuit de mise en partage : Mediafire.Comme le support d’ANPR est celui d’une liste yahoo on s’attendra à y trouver une présentation et un fonctionnement un peu différents de ceux des blogs et des forums. Par ailleurs, la vocation de la liste est strictement centrée sur les échanges d’émissions, éventuellement sur les informations portant sur ces dernières. Le lieu est pacifiste par nature sinon par credo. Le niveau général de correction et de cordialité est remarquable, et il peut être envié par les responsables de nombreux sites. C’est que les débats y sont limités à leur minimum de façon à ne pas dériver en dehors du consensus qui rassemble les co-listiers. Les intrusions sont rares et les écarts assez vite rectifiés en douceur : le modérateur Stéphane Descornes (dit Bishop) y veille. Du coup les incidents sont rares : cette année j’ai pu assister au bref retour d’un troll récurrent vite bloqué en entrée, ainsi qu’à quelques traces aigres d’un militant qui se trompait d’adresse. Des intrusions brèves qui n’ont pas duré assez longtemps pour susciter un agacement durable chez les co-listiers, tout au plus une brève réprobation en appui du modérateur.La liste fonctionnant sur le double principe des requêtes et des dépôts spontanés, est un excellent terreau de: vous trainez un peu dans la liste, et vous voyez un co-listier venir proposer un panorama de 1994 (!) ou un Lundi de l’Histoire de 1987, un Surpris par la Nuit de 2001 : vous clickez, vous téléchargez, puis vous stockez ou écoutez. C’est facile et rapide. La plupart des co-listiers ont ainsi créé un bon paquet de dossiers individuels chez MediaFire, où ils laissent leurs dépôts disponible pendant une durée variable : certains pendant un an ou plus, d’autres pendant un mois. Donc un conseil : ne tardez pas trop à rapatrier une émission qui vous intéresse. Et comme les participants les plus actifs (une douzaine sur le réseau des déposeurs, eux-mêmes une cinquantaine) sont vraiment des passionnés, ils ont aussi créé des dépôts massifs indexés par titres d’émissions, les thèmes, les participants.De mon point de vue, le forum RegardsFC et la liste ANPR sont tout à fait complémentaires : ici les discussions, là-bas les échanges. Et dans les deux : les bons tuyaux. J’espère que ceux des co-listiers d’ANPR qui sont demandeurs de débat auront à coeur de venir ici. Et pour les forumeurs de RegardsFC, qu’ils sachent que la liste ANPR leur est ouverte pour toute recherche d’émission.Voici le lien à suivre pour rejoindre la liste ANPR : http://fr.groups.yahoo.com/group/anpr (attention : il faudra vous inscrire et choisir des options courrier).