C'est une excellent question... On sait, à l'intérieur de FC, qu'il s'agit d'une station de radio de référence, mais j'ai l'impression qu'on est trop enferré dans des réflexes idéologiques/thématiques (présentisme alarmiste, dolorisme mémoriel) et des effets de caste (prédominance du journalisme d'actualité) pour espérer voir renaître un souffle d'imagination, d'enthousiasme ou d'érudition. La BBC actuelle ressemble en certains endroits au FC d'avant 1999, et elle continue à remporter un succès immense. Les taux d'audience ne font pas tout, mais dans ce cas, ils confirment un engouement et une fidélité historique qui remonte au temps du "World Service", et montrent que la diversité des contenus (mis en forme) paie auprès du public. Depuis 1999, FC est allée de rupture en rupture, avec des directions successives qui ont essayé de laisser leur empreinte (suppression d'émissions, création d'émissions pas toujours en rapport avec les missions de FC) avant de quitter le navire. La BBC, au contraire, respecte une certaine continuité, et certaines émissions (ou séries d'émissions) existent depuis 40 ans, 50 ans ou plus.On entend beaucoup parler de "post-radio" par ici, avec des colloques qui traitent surtout d'aspects techniques (les tuyaux), en éludant les contenus. La BBC fait tranquillement sa révolution numérique, mais sans oublier que ce sont les contenus (et leur diversité) qui assurent la qualité d'un programme radiophonique. Et ça marche. Les mauvais esprits qui se moquent des auditeurs critiques de FC nous accusent de souhaiter un modèle de radio à l'ancienne, façon chaire de Sorbonne, mais leur manque de curiosité leur fait ignorer qu'on peut, aujourd'hui, continuer à faire de la radio culturelle ambitieuse et populaire. FC l'a fait (et continue marginalement pour certaines tranches) et la BBC le fait tous les jours. Et il y a le choix : documentaires, comédies, débats, pièces, lectures etc etc.J'espère que ce fil verra de nombreux tuyaux circuler. Je penserai à mettre les références de programmes à ne pas rater.