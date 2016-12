Dans les 4 nuits qui viennent, les rediffs d'archive sont presque toutes des nouveautés pour les archiveurs de la nuit. Exception : James Cain (juin dernier) et Obaldia (juin 2007).- Comme prévu, les épisodes 2 & 3 de la Lecture du soir Balzac (1954).- Un Mardi du cinéma de 1993, consacré à James Cain. Solide série de documentaires bien dans l'esprit station.- Un Cinéma des cinéastes de 1976. En général cette émission est en deux parties. Le programme annonce Le masque d'or (Sax Rohmer) mais sans dire si c'est version Hollywood (années 30) ou version Hammer films (années 60). On verra bien ou plutôt on entendra.- Un numéro de "Anthologie de l'insolite" : La fable quotidienne. C'est de la radio de création. Ici, un programme composé par René de Obaldia, à partir de Ramon Gomez de la Serna et Pierre-Albert Birot. Avec les voix de Michel Bouquet et René Farabet.- L'écrivain vaudois Ramuz dans un(1958). Série des 50's dont les nuits de FC nous offrent chaque année 3 ou 4 numéros, souvent proposés 2 fois. Le programme ne nous dit pas qui a produit ce numéro : en 1958 Michel Tournier n'est peut-être plus dans l'équipe. Peut-être Jean Rousselot. Ca sera la surprise. Attention c'est de la radio très lue et pas du tout en dirèque, alors pour les amateurs de joyeuse modernité sautillante, gare : ni le sujet ni le style radio ne rappelleront Tex Avery ou Ali Baddou, ni, plus près de nous, les Reconnaissances de Mathieu Bénézet .- Une, série de débats politiques ou littéraires. Dans le second cas c'est une table ronde critique au ton vieillot mais ca va plus loin que certaines choses qu'on entend parfois ces temps-ci entre 12h et 13h30 sur FC (j'ai bien écrit : "parfois"). La TdP vécut sur la RTF de 1946 à 1963, mais avec des éclipses, prix que paya la Tribune pour sa liberté de parole qui était totale et dérangeante. Le sujet de ce numéro : Jules Monnerot et la sociologie du communisme. Monnerot est peu connu et on peut s'essayer à le redécouvrir : proche de Caillois, très critique du surréalisme et du communisme, influencé par Pareto et R. Michels. Cette TdP exhumera un auteur méconnu même de la plupart des sociologues actuels.- De plus en plus historique : un morceau d'histoire sur le vif, avec Pierre Crénesse qui interviewe 2 résistants. Schaeffer a raconté comment l'équipe du Studio d'essai a participé à la libération, libérant d'abord la radio, puis le 20 aout lançant l'appel aux armes par la voix de Crénesse qui sort ensuite avec le car-studio-mobile pendant les combats et fonce aux barricades. Les Nuits avaient proposé il y a quelques mois une mise en ondes de cet Appel aux armes, réalisée en septembre avec les documents encore frais, bandes magnétiques à peine sèches. Bon ça aussi ça a pas mal vieilli. Mais si la séquence qu'on nous annonce ici correspond à ce que Schaeffer a décrit dans se souvenirs filmés, ça a toutes les chances d'être du reportage de guerre, pris directement au pied des barricades et dans le bruit des tirs.Pour les détails de la diffusion, voir le post suivant.