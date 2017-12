Depuis la rentrée de septembre et ça n'a fait que s'aggraver, elles sont vraiment atroces les annonces systématiquement intercalées, qui créent une ambiance de télé quasi publicitaire et brisent la continuité. Elles sont mal foutues ces transitions et mal placées : on regrette et en même temps on espère que ça n'est pas vraiment le résultat d'un choix réfléchi mais plutôt d'un amateurisme médiocre. Elles sont insérées en force entre la désannonce de l'émission précédente et sa transition préparée vers la suivante. On perd le producteur, on entend l'annonce de programme ou d'un événement culturel, toujours comme un cheveu sur la soupe (comme la pub à la télé donc) et on retrouve ensuite la voix du producteur qui introduit la suite. Le contraste sonore est désastreux.



Et pour couronner le tout, c'est très souvent mal fait, sans qu'on sache si c'est une automatisation mal au point ou des erreurs régulières des opérateurs de régie. Et ça fait des mois que ça dure, avec jusqu'à une minute de blanc parfois. Un exemple cette nuit à 1h : les dernières paroles de Noudelmann disparaissent dans le fading (bravo, très élégants à la régie finale) pour laisser la place à une annonce du Grain à Moudre, complètement en rupture avec l'ambiance de nuit, annonce qui elle sera suivie de 20 secondes de blanc.



Donc en même temps que FC copie l'ambiance Télé, avec ces merdouilles d'enchainement on y copie aussi les plantages du site de FC. En copiant ces 2 modèles de l'anti-qualité et du foutage de gueule que sont la télé et le site de FC, la chaine ne donne vraiment pas un signal encourageant à ses auditeurs. Pour la cohérence on la cherche : le cuistot de FC cherche à attirer toujours plus de clients mais ce qu'il leur vend c'est de plus en plus souvent une soupe mal faite et servie sans soin. Quant aux légumes qu'on y trouve, tout le forum est là pour en parler et hélas les sujets de mécontentement ne manquent pas.