[nolettrine]<< Excusez-nous d'interrompre vos programmes (achats de Noël, fin du monde, etc.), mais SilenceRadio bouge encore et revient avec 10 nouvelles pastilles.Tandis que la saison sombre atteint son acmé, cette mise en ligne frôle la mort. On parle d'un cycle qui s'achève, de sons qui se désintègrent ou disparaissent, et nous laissent sans voix. Il est aussi plusieurs fois question de retours en arrière et de rembobinages : une certaine introspection vaut-elle promesse de renaissance ?Le projet de SilenceRadio est aujourd'hui en balance. Alors que, depuis avril 2005, nous soignions un délicat équilibre entre REC et PLAY, nous sommes maintenant sommés de choisir entre PAUSE et STOP. Quoi qu'il en soit, nous savions dès le départ que l'avenir de toute radio, c'est le silence.Comment écouteriez-vous si c'était la dernière fois ? >>