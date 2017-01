Philaunet(http://www.regardfc.com/t176-radio-classique-diagnostic-nuance#27113) a écrit:

Un cher et généreux contributeur de l'ANPR a mentionné ce numéro récent

Petit coup d'oreille : c'est le responsable de la station qui parle avec un faux enthousiasme à la RTL et avec une prononciation tellement... "Lôkazion" ; "CÔrrespondance" ; "cômmencer", etc. Petite pièce de Swelinck de 3 minutes (plus de la durée d'une chanson lasserait l'auditoire, sans doute) et hop, page de publicité à 6'50'' pour une chaîne d'électro-ménager. J'ai coupé après le nom de la marque.



Défendre et illustrer France Musique dans ses meilleurs moments avec les grands producteurs cultivés (Le Bail/Machart/Szymczak/ François/Goldet/ Venturini/Rousseau/Grant/Degeorges/Le Gallic/Rémond, etc.) : une mission de salut public ! (...)Un cher et généreux contributeur de l'ANPR a mentionné ce numéro récent La Grande Galerie de Radio Classique : Rembrandt Petit coup d'oreille : c'est le responsable de la station qui parle avec un faux enthousiasme à la RTL et avec une prononciation tellement... "Lôkazion" ; "CÔrrespondance" ; "cômmencer", etc. Petite pièce de Swelinck de 3 minutes (plus de la durée d'une chanson lasserait l'auditoire, sans doute) et hop, page de publicité à 6'50'' pour une chaîne d'électro-ménager. J'ai coupé après le nom de la marque.Défendre et illustrer France Musique dans ses meilleurs moments avec les grands producteurs cultivés (Le Bail/Machart/Szymczak/ François/Goldet/ Venturini/Rousseau/Grant/Degeorges/Le Gallic/Rémond, etc.) : une mission de salut public !

Vous avez coupé à 6'50'' et vous avez bien fait. Le ton du producteur Guy Boyer est en effet curieusement sur-articulé et son débit naturel de lecture au micro ralenti. Mais permettez-moi d'apporter deux nuances à votre post : 1/ les pièces musicales sont diffusées in extenso dans la suite de l'émission et durent toutes plus de trois minutes. Du coup, la lecture de l'histoire biographique de Rembrandt est réduite à portion congrue et littéralement saupoudrée (c'est peut-être le principe de l'émission). 2/ En dépit de l'annonce du producteur, dans la première partie écoutée du moins, aucune publicité n'est à déplorer dans la mesure où l'émission remontée en a été purgée.En attendant d'écouter la deuxième partie, notons que l'exposition Rembrant intime tenue actuellement à Paris dans le cossu musée Jacquemart-André est de toute beauté, réunissant des oeuvres d'importance venues des plus grands musées. Mais les ridicules espaces d'exposition gâchent le plaisir et poussent le visiteur à fuir cet accrochage désastreux, contre son gré (une fois que ses pieds auront été suffisamment labourés par les autres visiteurs en gros).