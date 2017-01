Je ne dirai pas tout ce que je sais de Kala-Azar, hormis que si la réédition par L'arbre vengeur n'était point prévisible, il mériterait l'achat immédiat maintenant il faut voir le prix hein : perso j'en ai trouvé aux puces de Clignancourt en 1995, 2 exemplairs en bon état à même pas un mois d'écart, respectivement à 5f et 50f (j'ai acheté les deux).Concernant Roger de Lafforest, on remarque que la notice de la Wikipédia est vide, ce qui est plutôt bon signe : il y a des trucs à découvrir.L'éditeur "Arbre vengeur" nous éclaire un peu mais pas trop : http://www.arbre-vengeur.fr/?p=703 Et hélas de hélas, mon propre fonds Lafforest est dans ma cave, il me faudrait bien 5 ou 6 h pour trouver le bon carton. Nonobstant de quoi je puis affirmer ceci :- au moins 5 romans et peut-être 6 dont le premier est bien kala-Azar (1931)- 1939 : deuxième roman et Prix Interallié : "Les figurants de la mort" (il existe une édition avec de très beaux dessins de Jean Mohler je sais pas comment décrire disons que ça rappelle Gus Bofa d'ailleurs tout ça vous a un petit parfum de MacOrlan donc c'est cohérent)- 2 autres romans qui ne m'ont pas laissé un souvenir impérissable : "Si le ciel tombe" (1940 - Colbert) et "La cravate de chanvre" (Martel).- En 1955, chez Del Duca, "Les perruques de Don Miguel". Souvenirs imaginaires. On retrouve la verve des deux premiers titres. Tellement savoureux que celui-là non plus je ne l'ai pas mis à la cave.- Une traduction de l'Art d'aimer - N°91 de la Bibliothèque mondiale (parution bimensuelle coordonnée par Pauwels - Pas de date d'imprimeur et dépôt légal sans date. Ah tiens je remarque une préface de Bergier, et à la fin une rubrique SF + quelques entrées d'un Dictionnaire des contemporains. Bon pas de doute, là on est avant Planète. Disons 1956 ou 1957.- Un recueil de poèmes assez tardif il me semble (1970 ?), aux éditions du Rocher. J'ai oublié le titre, damn it !! Un nom de fleur peut-être, un truc du genre "Propos de mon géranium". jamais trouvé celui-là.Dans l'intervalle, Roger de Lafforest s'était retrouvé sur la liste des écrivains indésirables par le CNL, ce qui en veut pas dire grand chose car il y avait de tout la-dedans, y compris des gens propres comme Giono et Armand Robin, et des satiristes qui ont surement plus pensé à déconner qu'à collaborer après tout c'est peut-être ça qu'on leur a reproché.En 1997 dans un grenier du côté de Saint-Yrieix, alors que j'étais fébrilement occupé à dépiauter des vieilles revues des 60's pour y dénicher d'introuvables chroniques de Vialatte, j'ai cru m'étouffer en trouvant, inséré dans un numéro de "Réalités", un 4 pages tiré de Paris-Match consacré à Lafforest maintenant pas mal vieux, en train d'effectuer une démonstration de sourcier, avec baguette de coudrier. Ah oui j'allais oublier de dire que dans les années 60, RdeL peut être sous l'influence d'un Pauwels, avait attaqué une seconde carrière d'auteur chez Robert Laffont, sous la célèbre couverture noire des livres du mystère, 5 ou 6 volumes qui feront de très bons chiffres de vente. J'ai oublié certains des titres car ils ne me font pas rire du tout, à vue de nez c'est l'escroquerie poétique du fantastique des 60's. Il y avait un livre sur les élémentaux dont j'ai oublié le titre, il y avait "L'effet Nocebo", "Les maisons qui tuent", et "L'art et la science de la chance", dont je n'ai que ce souvenir : un chapitre intitulé "Les 4 crétins du ministère" qui démontrait scientifiquement qu'il y a toujours 4 cons dans un gouvernement. Ouais. Ca m'avait semblé un rien sous-estimé comme chiffre. Depuis ces années de bouquinaille j'ai déménagé plusieurs fois et j'ai un peu perdu de vue RdL mais jamais Kala-Azar. L'article de Paris-Match et le reste de mon fonds Lafforest dort dans ma cave.Voila, sur Lafforest je n'en dirais pas plus sinon que le capitaine Mac Cormick est un type un rien incontrôlable qui m'avait bien inspiré jadis quand je me prenais pour la reine des belges.L.