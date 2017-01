Devrait-on leur consacrer un sujet particulier, plusieurs suivant le thème abordé, ou une catégorie entière du forum (et donc accessible depuis la page d'accueil) ?





Par quel moyen pourrait se faire la désignation de ces messages à "promouvoir" ? Par proposition des lecteurs ? Des membres inscrits seulement ? Des modérateurs ? Suivie d'un vote public ?





Avez-vous n'importe quelle autre idées pour garder un œil sur ces messages-là ?

Bonjour,Plusieurs contributions déposées sur ce forum s'apparentent plus à des articles de qualité qu'à de simples messages de discussion (un exemple : les origines de la démocratie par Jean Baechler posté sur sujet L'éloge du savoir ).En l'état actuel du forum, ces messages seront inexorablement recouverts et noyés sous les suivants, d'autant plus nombreux que ce que le forum rencontrera de lecteurs et de contributeurs.Croyez-vous qu'il soit utile de conserver de tels articles, et que pensez-vous de l'idée de distinguer ces messages dans un sujet dédié ?Les conserver accessibles pour les lecteurs du forum permettrait d'avoir une base qualitative de connaissances sur ce site.Dans le cas positif, plusieurs questions se posent, auxquelles je n'ai pas de réponse définitive en tête :