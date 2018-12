OK, alors profitons-en pour donner un tuyau qui nous dépanne régulièrement, soit pour plonger en mémoire profonde, soit pour chercher une intervention invisible dans les archives de France Culture (et depuis mai dernier c'est devenu le grand noir là-bas) : le fonds radio BNF-INA disponible à, vous permet une recherche par mots-clé sur titres d'émissions, noms de producteurs (ou de réalisateurs et même de techniciens), noms d'invités, thèmes, oeuvres citées etc. Cette base reprend en intégralité ce qui est passé sur France Culture et sur d'autres chaines radio depuis 1994, y compris pour les rediffs de nuit.Seul écueil : les notices ne sont pas toutes renseignées. Par exemple la base ne me permet pas d'identifier certains de mes "Tire-ta-langue" remontant au début de ce siècle et qui dorment dans mes cassettes, parce qu'entre 1999 et 2004 pour Tire-ta-langue il y a des fiches qui sont tout simplement vides dans ladite base : elles contiennent juste la date et zéro indication. Mais ce sont là des cas assez rares. Et on y pallie parfois en recourant à un autre site, celui-là est un site ami : celui de, qu'on remercie et salue au passage.Autre défaut de ladite base INA : la consultation n'est pas très très souple, mais au moins elle est conforme aux normes biblio. Pas comme le site de FC, quoi.Un conseil : commencez par remplir la case "chaine de diffusion" dans la recherche avancée, pour éviter que ça mouline quelques heures... En revanche, le pavé des dates n'est pas très utile : avec un nom et un titre même incomplet, vous trouvez ce que vous cherchez, par exemple toutes les interventions de Clarisse Herenschmitt, ou bien toutes les réalisations de François Caunac, ou tous les numéros de Surpris par la nuit, bref ça marche... Ensuite si c'est pas trop ancien, les adresses on-demand seront le sésame, sinon il faudra faire de la requête ANPR...(à suivre)