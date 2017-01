Voici de nouveau quelques remarques pessimistes sur l'avenir à court terme de France Culture :



Dans Télérama cette semaine, une page entière pour présenter Jean-Marc Four, qui est le nouveau Directeur adjoint de la Rédaction. Le papier encense littéralement le bonhomme de 44 ans au prétexte que c'est un grand voyageur et qu'il a fait dit-on merveille pendant 22 ans à France Inter. C'est sûrement pas ce qui va nous rassurer, mais la journaliste ne le sait pas car visiblement elle ne connait pas grand chose de à France Culture.



Elle annonce le triple objectif suivant (ici je cite mot pour mot) :

<< En finir avec le complexe d'infériorité que peuvent ressentir les journalistes d'une station dont la force a toujours résidé dans les programmes

- renforcer l'identité spécifique de la matinale c'est à dire continuer à privilégier l'international, prendre du recul sur l'info, réfléchir à ce que nous pouvons apporter

- travailler au décloisonnement de la Rédaction et des programmes de France Culture. On sent bien comment se nourrir les uns les autres. Un chantier de taille sur plusieurs années >>



Bel exemple de recul sur l'info : dans le journal de FC on entend déjà parler de la "course à la présidentielle" (je cite : l'expression a été employée hier). C'est du recul ou c'est de la tête dans le guidon, ça ? C'est du recul, ou bien c'est du primat donné au non-événement d'une échéance à plus d'un an dont on fait déjà le "super tiercé-quarté-quinté+" (ici je reprends une saillie de Philippe Meyer). Bref avec les objectifs annoncés de Jean-Marc Four, tout ce qu'on endure depuis 10 ans risque de s'aggraver.



Pour agrémenter le portrait dithyrambique, la journaliste place une citation d'une profondeur redoutable << Cela fait du bien de se changer la tête >>. Pfuiiii (sifflement admiratif) voila qui laisse augurer d'une profondeur intellectuelle peu commune ! Le problème c'est qu'à la Rédac', à force de nous farcir d'info et d'actu à leur sauce, la tête ils nous la cassent. Et pas qu'à nous : il suffit d'entendre comment dès son second entretien notre nouveau venu se fait casser par Védrine qui ne semble pas digérer le style intellectuel de notre as du journalisme, et le remet en place sans douceur ni aigreur : "vos questions sont mal posées, vous êtes européo-centré". Et badaboum ! Le manque de décentration c'est précisément le vice principal de la Rédac' de FC qui vend de force ses opinions, ses jugements, ses valeurs et son regard fut-il myope ou mono-centré. Ne pas savoir décentrer son regard pour quelqu'un qui prétend faire de l'International, c'est le signe qu'on n'est pas à la bonne place, et c'est à ce type qu'on confié ce poste et cette ambition. Bravo. Jean-Marc Four peut-il encore aggraver la situation dramatique du journal de FC ? PEUT-IL-LE-FAIRE ??? (roulement de tambours). Dans 6 mois quand il en aura fini avec sa rubrique, soit Hubert Védrine aura largement éduqué son interlocuteur, soit nous on aura encore collecté de quoi remplir un beau sottisier, celui de Jean-Marc Four.



A part ça je passe sur le style du papier qui ne donne vraiment pas l'impression de venir d'une rédactrice assez mûre pour éviter les écueils du cliché ("rien que du bonheur !") ou du rêve fastoche. Ca semble l'autoriser à oublier complètement dans sa mission d'information, à la fois la pertinence (vanter la volonté de prise de pouvoir par l'Info à France Culture, il faut le faire), ni même la vérité de ce qu'on avance : elle nous livre tout ça du bout d'un stylo "bouche-en-coeur" sans l'ombre d'un regard critique et on se demande si elle a jamais écouté FC : ça fait 10 ans que la Rédac' nous pompe l'air comme un coucou infiltré dans le nid de la culture. Bref cet article est en phase avec la dérive de baratin qui sert déjà à meubler le temps d'antenne sur France Culture et qui se fait passer pour de l'info. Et c'est ça qui doit "perdre ses complexes" devant le reste de la chaîne ? Mais au secours je m'exclame !!