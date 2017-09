archie a écrit: et le proxy aussi.

Merci (on a eu un petit problème avec votre post mais on l'a rétabli).Au passage, si ça vous tente de nous renseigner sur votre système de saisie par proxy, ça sera sympa de votre part et surtout instructif, car icitte on est moins calés que les gennses d'ANPR et on a encore pas mal à apprendre pour la captation réseau. Donc ça nous servira. Par exemple dans un fil de technique qui, il est vrai, resterait à créer dans les "regards sur l'ailleurs". Mais rien ne presse.En attendant voici des nouvelles de la grève : à peine fini la désannonce de François Chaslin, la station est retournée à son fond sonore musiquant des jours de grève donc il y avait Moins d'un titre et il n'y a rien Sur les docks : le reportage du jour dock peut quand même revenir dans la multidif de nuit, la semaine prochaine (à guetter). Par contre, pas de journal et pas de grain dans le moulin. Je réécouterai celui d'hier, entendu dans le bus avec pas mal d'approximations, et comme Henry puis Lola ont ajouté leur grain j'y mettrai le mien.Il faut prévoir aussi, hélas-peut-être, que AvoixNue et le Feuilleton Pétain vont passer à la trappe et ne renaitront peut-être jamais aux oreilles des auditeurs sauf si quelqu'un réussit à les attraper quelque part.A suivre....