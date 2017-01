Bonjour,



Depuis quelques temps, j'apporte ça et là de petites modifications sur le forum.

En règle général, j'essaye de perturber le moins possible le fonctionnement du forum pendant la mise au point de ces changements.



Le dernier aménagement en date est un peu plus gros, et concerne en tout cas plus de pages, quoiqu'il n'apporte rien sur le fond : il s'agit d'apporter une transition en douceur entre les pages, qui évite à l'intégralité de l'écran de se recharger.



De très nombreux morceaux du forum sont concernés par ces modifications, or j'ai publié par erreur l'une de celles-ci. Le mécanisme de gestion des versions du forum étant rudimentaire, il m'était alors impossible de revenir en arrière, ce qui m'a conduit à tout mettre en ligne en l'état (seule, la première modification bloquait le fonctionnement du forum).



Il risque donc d'y avoir quelques dysfonctionnements aux début sur le forum, les réglages fins n'ayant pas été terminés.



L'un de ceux-là, que vous ne manquerez pas de remarquer est le suivant : le bouton "retour arrière" de votre navigateur ne vous renverra pas à la page précédente. La raison en est simple : vous ne quittez maintenant jamais vraiment la page d'accueil, c'est elle qui se charge d'aller chercher le contenu des sous-forums et des sujets à votre demande, et de les afficher.



Pour naviguer facilement quand même, de nouveaux liens ont fait leur apparition : dans les sous-forum et les sujets, en haut et en bas de page, des liens vers le sous-forum parent et vers l'accueil vous permettent de revenir sur vos pas.



Ceci, bien sûr, dans l'attente que je trouve une façon de redonner sa fonction au bouton "retour-arrière".



N'hésitez pas à me signaler ici tous les problèmes que vous constaterez suite à la modification.

De même, si cette nouvelle transition vous gène plus qu'elle ne vous agrée, je ferai marche arrière.



Bonne journée.