Merci d'avoir mis le lien.



Eh bé ! On n'est pas fauché avec ça !

Bouvier rappelle que le rôle du médiateur est de transmettre mais qu'il n'est en rien responsable des lignes éditoriales.

On s'en serait douté. Simplement, à quoi bon transmettre tel qu'il l'a fait pour ce premier rendez-vous ? En effet, on a eu une liste de regrets, plaintes, interrogations auxquelles il a été répondu de façon ponctuelle. Je ne vois pas l'intérêt à égrainer les regrets et desiderata des uns et des autres si cela n'est pas articulé à la vision globale de la ligne éditoriale, justement.



Je trouve même qu'il y a un risque dans ce morcellement : celui de perdre davantage de vue encore ce que peut cette radio, pourquoi et comment.



Puis nous avons entendu le patron, garant de la fameuse ligne éditoriale. Il paraît que la diffusion des causeries d'Onfray a été mal reçue. Remarque d'OPA : "Onfray est un philosophe comme les autres".

Ma foi ... Je suppose qu'il s'agissait de dire qu'il avait droit à sa tribune comme ceux qui ne partagent pas ses opinions y ont aussi droit. OPA déclare ensuite que "la mission de FC est de provoquer du débat".



Quand j'entends ça, je préférerais que ce soit de provoquer des ébats. M'enfin ... Le problème demeure malgré tout ce qui soutend et soutient le dit débat. Sa finalité, son efficacité, ses éventuelles répercussions.



A part ça, sur Fc, le regard est "passionnant", la matinale "formidable" et l'interview de Bettencourt fut "un moment de radio formidable". Il y a une chanson comme ça :" formi, formi, formidable !"

C'est parfait, alors ! Je me demande en quoi tout ça est formidable mais ce doit être vrai.

Bon, quand FC et FI ont invité Bettencourt, ce n'était pas du tout la même chose. Pourquoi ? Parce que c'était complémentaire selon la volonté de JL Hess puisque FC fait long et fouillé et FI fait bref.

Je dirai que c'était la même chose en long et en court mais je dois me tromper.



Il est question de prescription. FC joue un rôle de prescription mais ceux qui l'écoutent aussi. Là, je dois avouer que je n'ai pas compris ce que prescrivaient les auditeurs ...

J'ai cru saisir que c'était parce que OPA souhaitait du dialogue, de l'interaction.



Que de confusion ! Que de confusion pour exprimer des banalités, surtout et pour ne rien dire. Car somme toute, pour répondre à une question qui nous occupe, FC et FI, c'est la même chose mais en très différent parce que sur FC, ça dure une plombe. Il faudrait quand même convenir que ça peut durer longtemps en étant parfaitement nul.



Enfin, je confirme. "J'ai reçu plusieurs mails de ce type". Il s'agit de Richard qui déplore la disparition de la fiction enfantine.



Je sens que ce sera merveilleux, ce rdv du médiateur : "Alors Machin, vous trouvez que truc a dit "live" ! Oh ! Mais on dit "direct", bien entendu."



Machin sera content ou pas. Mais on aura fait le petit tour de piste convenu pour faire plaisir et continuer à ronronner dans son coin.