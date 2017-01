Bonjour Cynaps,



C'est vrai, et je viens de corriger la chose.



C'était le cas, car je voulais tester une des fonctionnalité de ce forum qui ne marche pas correctement : il s'agit du flux RSS construit à partir des sujets. Un flux RSS est une page dont le contenu bouge en même temps que le site, et qui reprend normalement les sujets sur lesquels il y a de l'actualité, c'est-à-dire de nouveaux messages publiés.



C'est un programme externe qui construit ce flux, mais dans le cas de ce forum, il est mal construit : les sujets sur lesquels de nouveaux messages ont été envoyés y sont bien listés, mais pour chacun de ces sujets, c'est le premier message qui y est remonté, et non le plus récent.



J'ai donc essayé d'inversé la chronologie des messages sur deux sous-catégories, l'atelier et le conversatoire, pour voir si cela corrigeait le problème qui se posait sur ces flux. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Votre message vient donc de me pousser à remettre les choses dans l'ordre, désolé de mon inertie sur la chose.