28 août 1995, 22h40, Jeanne-Martine Vacher entame sur FC une série de cinq émissions consécutives, Sur la route de Janis Joplin, de 78’ chacune, sur la chanteuse américaine, morte d’overdose depuis 25 ans déjà. Je me souviens d’avoir entendu ces émissions mais de ne pas les avoir enregistrées. Comment peut-on garder un tel souvenir ? Parce que la rencontre d’une professionnelle de la radio et de la musique (JMV), de Janis dans sa chanson désespérée et d’un simple auditeur crée l’alchimie d’une mémoire qui s’incruste telle la plainte lancinante d’un morceau de blues rugueux et dépouillé.



Dans mon souvenir c’était tellement rare qu'à l’époque Fc diffuse de la zik, que l’occasion était trop belle de revisiter par cette longue série quelques instantanés de l’histoire des années 50 et 60 en Californie comme sur la côte Est (des Etats Unis s’entend)…



Jeanne-Martine Vacher dans toutes ses émissions donne une âme à celles et ceux dont elle parle. Elle a la soul en elle et une façon bien particulière de sublimer ses choix musicaux, sans jamais être pédante, vantarde ou anecdotique. Sauf si l’anecdote participe du récit mais sans jamais prendre sa place. Sa délicatesse, sa fantaisie, son érudition vont bien à l’excellence de la radio qu’on aime à l'époque.



Alors chers compagnons de forum si vous pouviez me trouver ces enregistrements ils complèteraient bien la lecture de son livre que je viens de terminer.



Je vous lance mon sombrero « Juanita-Martin » et sans tirer un seul coup de feu je me replonge dans la musique de Janis…



Vous trouverez aussi un petit commentaire sur la parution trois ans plus tard du livre éponyme dans le sous-forum Regards sur l’ailleurs, rayon « Librairie radio ».