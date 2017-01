Salut à tous, je vais compléter les conseils ci-dessus :



Voici les 2 ou 3 choses à savoir pour insérer dans votre post une citation encadrée à partir d’un post auquel vous voulez répondre.

Si vous voulez vous entrainer à l’utilisation de ce mini-mode d’emploi, vous pouvez garder cette page ouverte et faire vos essais dans une nouvelle fenêtre tout en suivant pas à pas les conseils ci-dessous



a) vous êtes positionné sur le post que vous voulez reprendre en partie ou en totalité, vous cliquez sur "Citer"



b) en bas d’écran vous disposez maintenant d’un pavé déjà rempli par une recopie du post auquel vous répondrez ; pour le moment cette recopie est votre futur post et si vous le validez tel quel vous verrez qu’il reproduit le précédent, en encadré.

Cette longue citation intégrale commence toujours par une balise de ce type : [QU0TE="la personne que vous citez"] et s’achève toujours par celle-ci [/QU0TE] oui vous avez bien vu dans celui d’ouverture il y aura entre guillemets le nom du posteur et dans la balise de fermeture il y a en premier un anti-slash : " / "



c) ensuite vous pouvez écrire votre texte, plutôt après votre pavé de citation selon l’usage, ou bien avant si vous le désirez, mais dans ledit pavé, vous pouvez toujours alléger la citation : par exemple couper le plus gros du texte pour ne laisser que ce à quoi vous répondez : une phrase unique, un paragraphe. Bref vous faites ce que vous voulez, en insérant si vous trouvez ça souhaitable des crochets pour signaler la coupe : [...]



d) dans tous les cas, au moment de la livraison votre citation encadrée devra commencer par [QU0TE="forumeur cité"] et se clôturer par [/QU0TE].

Et ceci, que votre post doive contenir une seule citation ou plusieurs (autant que vous voudrez).

Mais ça veut dire qu’une fois achevée votre édition, vous devez impérativement voir ces balises encadrant la (ou les) citation(s) que vous désirez voir apparaitre dans son (ou leurs) cadre(s).



Et quand vous avez compris tout ça et que ça ne marche quand même pas : vérifiez bien, car souvent vous avez tout simplement oublié un crochet.



e) A ce moment là soit vous êtes sûr de votre coup et vous clickez sur "ENVOYER" soit vous voulez vérifier et donc vous clickez sur "PREVISUALISER"



La commande "Prévisualiser" vous affiche le post tel qu’il apparaitrait, et vous laisse tout loisir de le modifier.



Un dernier mot : rares sont les forumeurs qui apprennent à utiliser une commande nouvelle pour eux, sans avoir tâtonné un moment avec une série d’allers et retours entre la rédaction, la pré-visu, le retour au pavé d’édition pour modifier, puis un nouvel essai en pré-visu, et ça peut durer comme ça pas mal de fois avant d’y parvenir



Le pire : une fois que c’est compris et que l’habitude est prise, on n’arrive même plus à comprendre comment on a pu se plantouiller aussi longtemps...