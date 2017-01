@Philaunet a écrit: "jamais rien n'empêchera un propriétaire de média de dire j'en fais ce que je veux parce que c'est à moi", explique Jérôme Bouvier, secrétaire général de l'association Journalisme et citoyenneté, qui organise chaque année les Assises du journalisme, "de la même façon que le code pénal n'empêche pas les meurtres, aucun texte ne prévient les mauvaises actions" :



On aime assez le parallèle entre "intervenir dans un contenu éditorial" et "meurtres"...



Plus généralement, et cela devrait intéresser notre contributeur munstead, le terme "l'actionnaire" est en passe de devenir une dénomination injurieuse.



"(...) si le CSA peut exercer des pressions, ''le premier moyen de se défendre quand on est journaliste, c'est encore la lutte collective, le droit de grève pour faire plier l'actionnaire'', explique Jérôme Bouvier."



Sans prendre parti dans cette affaire, je m'interroge sur la logique de Jérôme Bouvier : est-il interdit de créer son organe de presse avec des collègues lorsque l'emploi que l'on occupe dans un média privé ne satisfait plus à ses exigences éthiques ? Est-ce le rôle de certains employés de dicter à leur employeur le type de structure de son entreprise et la direction à lui donner ?



Maxime Tellier a ajouté deux liens en bas du "reportage". L'un remonte à octobre 2012 : les Assises de J. Bouvier sur le thème "Les journalistes oublieraient-ils leur déontologie ?" ; l'autre "Qu'est-ce qu'être journaliste ?" d'octobre 2014 où l'on appréciera la photo en gros plan en haut de page de la carte de presse de ce phare du journalisme à France Culture, Éric Chaverou (voir ce nom dans le fenêtre de recherche).



Voir aussi les sujets liés dans le



Tout à fait amusantes sont ces leçons de déontologie. Le dommage est que cette déclaration de Jérôme Bouvier est simplement erronée : il existe des structures et des modes d'organisation qui mettent la rédaction à l'abri de l'interventionnisme du financeur. Pierre Bergé l'a appris à ses dépens (au sens propre du terme) quand il s'est vu opposer une fin de non-recevoir par la société des rédacteurs du Monde. Après quoi il a commenté amèrement l'événement, et a explicitement déclaré son regret de ne pouvoir intervenir pour censurer un propos qu'il réprouve.Cette focalisation sur l'indépendance est un tour de passe-passe : l'illusionniste attire notre attention loin de ses propres manipulations. Une structure protégeant la rédaction des caprices de l'actionnaire (le risque est réel) ne pourra certainement pas régler le problème général de l'information dans les années que nous traversons : une fois établie la fameuse indépendance des médias vis-à-vis de ses actionnaires et même d'un actionnaire dominant, l'indépendance idéologique de la rédaction n'est pas pour autant assurée, de là les déclarations vertueuses d'un Jérôme Bouvier ne sont que pièges à naïfs.Quoiqu'étant indubitablement un grand nom de la profession et tout sauf un naïf, Bouvier en bon militant intervient ici avant tout en manipulateur avec un propos doublement mensonger :, les obstacles à l'honnêteté journalistique ne viennent pas plus du financier que du directeur de publication et de ses porte-flingues (rédac-chef & chefs de service), l'indépendance vis-à-vis de l'actionnaire étant chose possible pour peu qu'on s'en donne les moyens ;, lui-même en chapeautant l'info à France Culture a montré que l'intoxication du public est chose aisée même en toute indépendance : il suffit de confier l'information à des militants idéologues plus soucieux de réformer la société que d'accomplir leur mission d'information dans le respect de l'éthique du métier.