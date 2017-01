Je fais juste un test (utilisateur inscrit Pieyre – j'imagine que mon adresse IP, si elle n'a pas changé, en fera foi).



Sur un autre forum, quelqu'un évoque la possibilité d'un salon avec uniquement des intervenants non inscrits. Cela ne se fera sans doute pas, mais je fais partie de l'équipe de modération sur ce forum, et je suis intéressé par cette possibilité.

Alors je me suis souvenu de votre forum, et de l'ouverture, et du risque, que représente le fait d'admettre de cette façon une parole en quelque sorte libérée.

Je dis en quelque sorte, mais qu' y a-t-il vraiment un risque ? Les intervenants qui ne s'inscrivent pas peuvent se sentir plus anonymes du fait qu'ils ne vous indiquent pas d'adresse de messagerie personnelle et qu'ils sont incités dans la boîte de saisie des messages à changer de nom d'utilisateur. Pourtant, si vous ne pouvez pas bloquer cette adresse au sens courriel, c'est toujours possible de le faire avec l'adresse IP, me semble-t-il.



Tout cela pour vous demander, s'il n'y a rien d'indiscret, comment il est possible d'offrir cette possibilité d'intervention sans s'inscrire. S'agit-il juste d'un compte générique, ou partagé, à la façon de la session Invité sur un ordinateur personnel ? Et l'administrateur d'un autre forum peut-il installer cela sans compétences informatiques particulières ?