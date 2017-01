Ce fil a commencé à se faire ensevelir sous les dépôts géologiques, mais n'hésitez pas à en faire usage.



Pour dire de vous ce que vous souhaitez que l'on en sache, pour exposer vos préférences, et aussi parce que si France Culture vous décourage même d'écrire sur elle aujourd'hui, la petite communauté qui se dessine ici - certes, à traits hésitants - se compose d'une densité de gens intéressants qui vaut le détour et le dialogue.



Pour les non-habitués du forum, en ce qui me concerne (je ne peux pas échapper entièrement à l'exercice que je propose), j'interviens en tant que modérateur et technicien du forum sous le pseudonyme masterkey, mais je signe en auditeur sous le nom "Frédéric".



En bon informaticien, mes goûts sont davantage tournés vers la chose scientifique, ce en quoi je trouve largement mon compte sur France Culture. Comme Chanda, c'est Continent sciences que j'écoute le plus régulièrement, puis le Salon noir, que j'ai découvert un peu tardivement, mais qui fait aujourd'hui parti de mes classiques. Les autres magazines se frayent parfois un chemin jusqu'à mes oreilles quand un podcast en provenance du Collège de france, proposé par l'Eloge du savoir ou la webradio Plateformes n'en occupe pas la place.



Comme la plupart des scientophiles en mal de transcendance, je lorgne du côté des religions, en m'en tenant soigneusement à l'écart. Je me mets sous la dent (me mettais, surtout) surtout l'émission sur le judaïsme, de Victor Malka, Maison d'étude - qui n'arrive plus à éviter les redites -, l'émission du service protestant, Culture d'Islam avec une régularité perdue, et l'émission franc-maçonne dont le nom m'échappe.



Quelques émissions que je parviens à attraper en direct : Répliques, que j'aime en dent de scie, Concordance des temps, les Papous, et le blockbuster du dimanche matin, non, pas la messe, mais L'esprit public.



J'oubliais les Nouveaux chemins de la connaissance, dont j'ai consommé jusque naguère un nombre de numéros qui la met facilement sur le podium de mes aliments radiophoniques, mais que je n'ai pas encore entendus depuis la succession prise par Adèle Van Reeth.



Enfin last and least, les Matins et le Grain à moudre qui ont pour seul avantage d'être diffusés aux heures où, conduisant ma voiture, une sorte d'insistance masochiste à croire que France Culture sait proposer autre chose que le reste de la bande FM aux heures les plus ouïes, me pousse (encore) à les écouter avec une trop grande application.



Croyance non totalement démentie lorsque je tourne le bouton de fréquence - France Musique étant quand même un bon refuge en cas d'averse de débats insipides et autres décryptages de l'actualité.