Ce fil est ouvert pour nous signaler les liens de RegardsFC qui ne fonctionnent pas ou qui ne fonctionnent plus. Ce sont des choses qui arrivent :



- dans certains cas c’est le montage avec notre hébergeur qui mouline dans la semoule, et vous restez sur écran gris.

Mais là, nous n’y pouvons rien : c’est plutôt à signaler dans le fil "dysfonctionnements du forum".



- dans d’autres cas, le lien a simplement vieilli, ou bien il a été invalidé par des changements du site-destinataire : par exemple le very-famous-fabulous-planthouse site de FC a tué en une seule journée plusieurs centaines de liens qui pointaient vers lui à partir d’un site ami, et il a pu aussi en tuer quelques dizaines ici-même.

Il y a aussi le cas un peu pénible des liens vers Mediafire, qui ont été encombrés récemment par un écran de pub intermédiaire que vous pouvez squeezer, à condition encore de deviner comment (la formule "skip ad").



Mais quand on en trouve un, de ces liens en impasse, souvent on peut le rétablir. Notamment pour les liens Mediafire le masterquai de céans a inventé un polish-shine qui rend au lien à clicker toute sa brillance et sa vivacité.



Merci de nous signaler les liens inopérants... on fera à chaque fois au plus vite et au meilleur pour réparer.



N.