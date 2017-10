Hérode a écrit: C'est tout à l'honneur de la MEL d'avoit tenté de défendre Francesca Isidori.

Néanmoins, n'oublions les autres producteurs limogés pas Olivier Poivre d'Arvor, tous gens de qualité : Elisabeth Couturier, Marc Kravetz et olivier Germain-Thomas qui (si l'on en croit "Politis") aurait appris son licenciement via un sms après 25 ans de maison. Procédé élégant s'il en est mais tellement branché !

France Culture : la radio qui vire Kravetz pour diffuser Kravitz ! L'est pas beau ce slogan ?



Heureusement que nous savons qu'Olivier Poivre d'Arvor affiche une sensibilité de gauche, proche de Martine Aubry. Si tel n'avait pas été le cas, je n'ose imaginer la façon dont ces personnes auraient été traitées ...

Surtout observons le résultat de cette habile substitution. A la place des "Affinités électives" ou de "For intérieur", nous avons "Le tête à tête" de Taddéï, émission inintéressante s'il en est.N'oublions pas non plus qu'Antoine Perraud a senti le souffle du boulet et que Thomas Baumgartner a été placardisé.