La proposition d'écoute

Les lundis de l'histoire / 31/10/2011 / De la virilité.



C'est Michelle Perrot qui menait ce lundi-là. Parmi ses invités, Alain Corbin qui a participé à le direction de ces trois tomes consacrés à la virilité. Bref, c'est une émission des plus intéressantes et qui, si on la compare avec "La grande table" aussi consacrée à cette somme historique, permet de saisir les enjeux dégagés par les historiens embarqués dans cette aventure intellectuelle. De même que les échanges entre Vigarello, Courtine et Corbin donnent un bon nombre de repères sur l'évolution des représentations de la virilité.

Et puis c'est bien de s'intéresser à l'autre moitié de l'humanité.



D'ailleurs, j'ignore si notre Masterkey préféré pourrait faire cela, mais serait-il possible de faire écouter l'émission de Michelle Perrot en parallèle avec ce qui fut dit du même ouvrage par Weitzman et Sorman ? Cela permettrait de mesurer le fossé qui sépare les deux approches, la superficialité des interventions des deux zigomars et, surtout, de démontrer qu'une approche intelligente, vraiment cultivée, réfléchie n'est pas plus compliquée ou inabordable qu'un vague baratin à teinture pseudo-intello.