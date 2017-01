vous attendez quelques secondes

Eh bien c'est fait, le bouton pour vous faciliter au maximum l'insertion des émissions de France Culture est là.Il se trouve au dessus de la boîte de réponse, et s'appelleQuand vous lui cliquez dessus, il vous demande de lui donner une adresse : simplement celle de la page de l'émission que vous avez repérée (et pas celle du fichier son!)Par exemple, celle du dernier Salon Noir, c'est http://www.franceculture.fr/emission-le-salon-noir-herge-archeologue-aurait-on-retrouve-la-momie-de-rascar-capac-2011-11-16 (il faut bien prendre la page du numéro de l'émission visée, celle où se trouve le gros bouton rouge qui lance l'émission : il vous suffit de copier l'adresse de votre navigateur quand vous êtes sur cette page).Bref, vous copiez-collez l'adresse dans la boîte, vous cliquez sur OK,pour que la mayonnaise prenne, et le miracle, sous vos yeux, devrait s'accomplir : votre message va être pré-rempli avec la balise [ son], l'adresse du fichier de l'émission, et un début et une fin pré-remplis respectivement à 0 et 1 minute. Vous n'avez plus qu'a ajuster ces valeurs (format : "min:sec"), et ça devrait rouler.Pour les réclamations là-dessus, c'est naturellement ici.Une courte illustration pour la route : [son mp3="http://download.od.tv-radio.com/france_culture_ondemand/sites/default/files/sons/2011/11/s46/LE_SALON_NOIR__Herge_Tintin_archeologue--LE_SALON_NOIR_Herge__Tintin_archeologue--NET_6dc8b8d1-c04c-4f57-8d45-f23f04197bec_FC.mp3" debut="00:00" fin="01:00"]... Magiiie (de l'informatique)