Bonjour,



Il y a plusieurs choses à quoi réfléchir :

- y a-t-il un ordre plus pertinent que d'autres et si oui lequel est-ce ?

- comment trouver au plus vite l'état présent du fil, donc sa fin provisoire (le dernier post actuel) ?

- comment trouver une contribution précise, qu'on a en mémoire ?

- comment trouver toutes les contributions qui parlent d'une personne ?



4 questions qui n'en font que 3 peut-être. Je vais les traiter en ordre inverse, tiens. Il y a un outil qui devient important, et surtout quand le forum atteint une certaine densité, c'est le moteur de recherche. L'ayant utilisé plusieurs fois, je peux dire que je trouve toujours ce que je cherche, mais pas toujours du premier coup : assez fréquemment il ne donne aucune réponse pourtant le mot est présent. Il faut réitérer, peut-être en changeant de page entre temps ; j'ai procédé ainsi fréquemment, et là ça marche. Conclusion : faites plusieurs essais.



Pour lire l'état d'une conversation en cours, càd aller au dernier post, l'ordre chronologique peut être un vrai boulet mais seulement si l'on se trouve face à des pages vraiment longues. Depuis quelques années les forums ont adopté la division par pages (je me souviens d'un précédent forum qu'on trouvait bien fait, et qui n'avait pas cette commodité), qui réduit cet inconvénient, avec en plus des accommodements ici bien utiles : rappel du dernier post de la page précédente, et rappel du premier post (d'où le conseil qu'on peut donner, de soigner le premier post si en ouvrant le fil, on a un objectif précis). Je crois que la division ici choisie, de 10 posts seulement, rend la navigation rapide et aisée : en un click le lecteur est à la dernière page, et là il lui faudrait 10 posts assez longs pour que ça fasse un écran moyennement long à défiler (et encore) ; or ça n'est pas souvent le cas. Et la présence de la glissière-ascenseur-vertical est alors bien utile.



Pour ce qui est de l'ordre alphabétique, s'il est bien adapté aux catalogues pour une consultation efficace, je ne crois pas qu'il soit pertinent pour un lieu vivant, où il est d'usage de privilégier les discussions en cours, donc les plus récentes. Il faut tenir compte aussi du fait que les titres de fil, qui sont à l'initiative du connecté qui les ouvre, ne sont pas seulement (et même, pas souvent) les titres d'émission, mais les sujets de conversation.



Et (j'en reviens au début de ma réponse), de toutes façons, au delà d'une certaine densité du forum, il n'y aura qu'une seule solution pour retrouver un fil ancien ou un post perdu dans la masse : le moteur de recherche.