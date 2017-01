Bonjour à tous, et merci à juanmartin pour avoir ouvert ce fil

(que je déplace ici parce qu'il traite davantage du site et du forum, que des émissions)



A la question posée, il me semble qu'il n'y a pas de réponse unique. La seule certitude, c'est qu'à moyen terme, un tel forum ne peut être ignoré par les gens de la station. Ca ne suffira pas pour qu'il soit lu. A l'image générale de cette chaîne où au mieux on ignore la critique, au pire on y répond agressivement même quand elle est formulée avec respect, nombre de responsables de FC ont montré qu'ils fonctionnent en circuit fermé, certains même d'une façon quasi autistique. Il y a ceux qui n'ont tout simplement pas le temps de nous lire, soit qu'ils croulent sous leur travail à la station, soit qu'ils cumulent les casquettes. Il y en a d'autres, certainement un peu plus lèges en personnalité et en occupation, et qui certes sont là pour faire de la radio culturelle (du moins ils le croient, du moins l'image qu'ils s'en font) mais dans le même temps tellement pétris d'autosatisfaction que l'auditeur demeure pour eux une entité abstraite logée au nième rang de leurs préoccupations. Enfin, carrément méprisants, les autocrates qui poursuivent un objectif dans lequel l'auditeur soucieux de culture n'a aucune chance de s'insérer : quand Laure Adler répond que l'auditeur n'a pas son mot à dire sur le contenu du programme, et quand Jean Lebrun en apprenant que certains conservent des émissions enregistrées, leur envoie un "dites, vous êtes pas un peu malades", on voit bien qu'ils sont totalement imperméables à notre conception de la radio culturelle. Les deux auraient été mieux à leur place sur une antenne sectorisée dédiée à leur idéologie perso (le dolorisme pour l'une, l'animation locale pour l'autre), mais cramponnés qu'ils sont à ce média de niveau national, on les voit mal fonder leur propre canard ou leur propre web-radio. De là cet éternel dialogue de sourds, tissé de double langage et des manipes diverses, seules réponses qu'on parvienne à recueillir de ces grands fauves du secteur public. Les billets de Jean sur son blog offrant à cet égard un assez bon exemple de son style de communication.



Reste que c'est bien sur ce même blog de Lebrun qu'on nous a laissé annoncer la création de ce forum. Reste que sur nombre de forums du site de FC nos critiques sont toujours lisibles, même quand elles sont acides, ou martelées, ou hors-sujet. Dans l'ensemble, la chaine n'est donc pas si imperméable à ce que nous aurons à lui dire, et on peut parier que tous les responsables et producteurs ouverts au dialogue, tous ceux qui sont sincèrement soucieux d'un retour d'auditeurs, viendront à terme au moins essayer de le lire ce forum. A condition encore qu'il demeure crédible, et ne devienne pas comme le précédent une foire d'empoigne (malgré les trolls comme camenbert aujourd'hui, sans doute d'autres demain). Avant tout, je me méfie des deux angles qui ont dominé le débat sur DDFC, et en ont fait d'une part cette officine débitant du cliché et de la rhétorique idéologique, d'autre part une fabrique industrielle de mise en boîte où les formules vachardes voisinaient avec le décorticage parfois sadique de l'insuffisance de certaines émissions (il faut dire qu'il y avait de quoi faire). Résultat, il est à parier que le forum avait une image de groupe de râleurs, non que les critiques positives et constructives en aient été absentes mais elles ont été masquées par la prégnance des débats politicards et par le goût du sarcasme. Si l'on parvient à éviter ici, non pas ces deux tendances, mais ces deux excès, je pense que nous serons lus.

./...