@Philaunet a écrit: "Que sont-ils devenus ?" Un fil de ce genre me semblait utile pour connaître la trajectoire de certains producteurs, journalistes ou cadres de FC, trajectoire éclairant parfois rétrospectivement le contenu ou l'esprit de certaines émissions de FC. Heureux de voir qu'il existait caché (pas trop) dans un recoin du site. Ce fil peut aussi permettre d'indiquer où interviennent encore des personnalités qui ont plu à l'auditeur, mais déplu à une direction.

C'est un peu triste à dire mais peut-être pas tant que ça, et de toutes façons c'est pas si surprenant : Jacqueline Kelen a franchement viré niouvèdge. Mais le virage était déjà là.Jadis parmi les meilleurs artisans de la chaine avec surtout des séries de Chemins de la connaissance (l'alchimie, le sable), et des Matinées des autres (le champagne, la femme en Inde, les monstres, l'honneur du samouraï, le mandala, tambours d'eau, fado, jaïnisme, la femme celte, le poison, le zodiaque, les calendriers) et aussi quelques 'Une vie une oeuvre' (le Baal chem tov, Jean de la Ville de Mirmont, Heine, Marot, Wilde, Berulle, Charles d'Orléans, Guillaume de Machaut, Tristan Lhermitte, Saint-Evremont) et même des Bon plaisir (Jacques-Henri Lartigue, Jacqueline de Romilly) et encore des Nuits magnétiques ('De la pourriture à la relique') et même des Mardis du cinéma et des Tire-ta-langue aux temps où on y entendait du documentaire, et pour tout ça sur le fond l'inspiration était théologique, ou religieuse, ou mystique.Et après ? Après la liquidation du collège des producteurs tournants ? Eh bien on l'a encore entendue un temps comme invitée chez Cazenave (dans 'Les divans et les vieux'), et aussi, assez régulièrement, à la radio suisse Espace2 dans des séries comme "A vue d'esprit". Je pense même que son récent passage dans 'Les racines du ciel' n'était pas le premier.Les rats de librairie savent que Jacqueline Kelen a continué à publier chez divers éditeurs des livres plutôt mystiques et parfois un peu hystériques, dans des collections de spiritualité donc chez Albin Michel et à la Table Ronde, mais aussi au 'Mercure Charismatique de Clermont-Ferrand' (ouille).Un conseil : "Le secret"Editeur : Table rondeCollection : Les petits livres de la sagesse. Où elle est en bonne compagnie avec Dante, Thoreau, et Desjardins.