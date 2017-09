Par la grâce de la programmation nocturne du 4 au 5 avril, les auditeurs de la nuit et après eux les gens normaux quoique munis du MP3 et d'un lecteur ad hoc, pourront retrouver Pierre Descargues dans un extrait des après-midi de FC, en date du 24 février 74.



Au programme : théâtre dans la rue. Avec la petite bande de Montereau qui apparaîtra en deuxième partie, d'entrée de jeu nous allons rencontrer la Compagnie du Palais des Merveilles menée par Jules Cordière qui est un artisan du cirque de rue, acrobate, et cracheur de feu donc un conseil n'écoutez pas de trop près sauf si vous tenez à vous faire roussir les poils. Par contre et en revanche, ouvrez grand les yeux pour entendre les pantomimes de Ratapuce et de toutes vos oreilles regardez-la jouer de son toy-piano. Ratapuce vous n'entendrez pas son vrai nom mais on peut le donner ici (Caroline Simonds) il y a aussi le doux et fin poète Dalès (140 kilos une fois retiré le costume Louis XIV mais le bonhomme revendique d'avoir en lui quelques kilos de bronze) ce sont les étoiles du Palais des merveilles. Pendant les 70's cette Compagnie officiait dans les marchés de Paris et se faisait remarquer aussi sur les boulevards dotés de vastes trottoirs : Montparnasse, St Germain. Tous trois seront au micro de Pierre Descargues. Dans l'équipe radio il y a aussi Nadine Nimier et on entend la voix de Sylvie Andreu, et puis Roger Bocquier qui introduit une apprentie-reporter de 13 piges.



En deuxième partie, retour au studio 116 où présenté par Roger Bocquier on retrouve le groupe de Montereau avec la précédente apprentie reporter qui est en fait la meneuse de la petite bande. Il faut l'entendre présenter la pièce et la troupe : Ziboudi, Taillefine Gervais, Vérole et Ducon (ils ont 13 ans, ça promet !). Leur pièce de théâtre militant a l'heur de plaire à Jules Cordière. Nous assistons à la rencontre des deux troupes. Ce sont les arts vivants, oui les mêmes que ceux de Jack Lang, Arnaud Laporte et Laurent Goumarre mais c'est respectivement 10 ans et 40 ans avant. Comparé au narcissisme satisfait et à l'insincérité crasse fièrement portés par nos zigues de maintenant ainsi que leurs vedettes, le morceau de radio exhumé conserve l'ambiance de sincère spontanéité des 70's. Tout cela est charmant, frais, joyeux, fort sympathique. C'est le bol d'air de la semaine. Il fut un temps où de tels bols d'air France Culture vous en offrait un chaque après-midi. Ce temps est loin. N'insistons pas, n'insistons plus.