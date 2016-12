@mitsouko a écrit: [...] nombre de "néo-auditeurs" paraissent opérer une sorte de zapping, ils vont et ils viennent sur les ondes amères et radiophoniques. [...] nombre de "néo-auditeurs" paraissent opérer une sorte de zapping, ils vont et ils viennent sur les ondes amères et radiophoniques.

Question : est-ce qu'on retient l'auditeur-zappeur en martelant le nom d'un invité ? On peut le croire. On peut aussi croire le contraire. Car l'hypothèse inverse est aussi solide : on retient l'auditeur-zappeur en allumant sa curiosité.De là, deux moyens :1) qui parle ?- Réponse : ne pas le dire trop vite, surtout quand l'invité est faiblement connu du grand public. Car une fois reconnu un nom inconnu, si là était sa seule curiosité eh bien le zappeur zappe. Voila ce qui arrive quand on méprise l'auditeur, comme l'explique le post d'ouverture de ce fil, et quoique le diagnostic est assez cruel pour les gens de radio, hélas je le crois juste : FC prend volontiers ses auditeurs pour des veaux.- Commentaire : tenter de retenir l'auditeur en lui assénant le nom de l'invité, c'est aussi étiqueter sa parole à sa personne, en réduisant un message à un nom. On reconnait la réduction sémantique, procédé usuel chez les esprits paresseux, comme Voinchet la pratique même en parlant des absents. Ainsi récemment, alors que Slama cite Philippe Nemo, Voinchet l'interrompt sous prétexte que si ça vient de Philippe Nemo, eh bien non, n'est-ce pas, est-ce bien la peine de continuer ? Zéro pointé, le Voinche !! (Et Slama ne l'a pas loupé, tout en restant amical).2) on entend quoi ?- Réponse : en sous-titrant moins lourdement, on pousse l'auditeur curieux à écouter ce qui se dit. Et -mirake- : ça pourrait l'intéresser !- Commentaire : encore faudrait-il lui servir un propos original et intelligent, et non une bouillie attendue. La bouillie attendue, que ce soit de la répétition médiatique ou des scies de l'Agit-Prop (les deux genres favoris de la matinale), ne retiendra d'auditeur-zappeur que celui qui est demandeur de la piètre qualité que ces deux genres supposent. Précisément, c'est là que se joue la dégringolade de la qualité dans la matinale de France Culture.Donc de deux choses l'une :- Soit cette maladresse est volontaire, et vu d'ici ça ressemble à une consigne de com' mal comprise, mal appliquée.- Soit l'ensemble a pour objectif de réunir un grand club d'auditeurs aussi engagés que l'est la troupe, et bien sûr dans le même sens. Je veux bien croire à un tel calcul chez un directeur retors et peu soucieux d'honnêteté journalistique. Mais ça ne cadre pas avec l'image débonnaire que je me fais du bon Voinchet, qui n'est jamais que la 3e catastrophe consécutive aux commandes de cette matinale (sauf que ça dure depuis bientôt 10 ans).