Bonjour,





Un participant attentif et exigeant du forum a fait la juste remarque qu'il était impossible ici d'insérer espaces et alinéas en début de ligne. Que cette lacune était préjudiciable à ceux d'entre nous qui souhaitent mettre à profit l'alinéa pour, notamment, structurer leur texte de manière plus classique que ce qu'imposent les modernes conventions de tels lieux du web, privés de cette possibilité typographique.



Parallèlement, l'emploi de la touche bien connue dite de "tabulation"

permet d'ordinaire d'insérer des séries d'espaces propices à figurer l'alinéa en question. Eh bien ici comme sur de nombreux sites, forums, blogs et espaces de composition textuelle du web, le fonctionnement de cette touche est ici modifié, et fait changer l'élément de sélection en cours, passant de la boîte de texte au prochain bouton, par exemple (qui peut être le bouton "Envoyer", qui lorsqu'on lui soumet la touche "Espace", est activé et envoie le formulaire, un comportement bien peu agréable à l'utilisateur).



Contournant d'un coup ces deux écueils, il est désormais possible sur ce forum d'utiliser la touche de tabulation à son escient naturel : celui d'insérer une série d'espace, qui seront préservés même, et surtout

en

début

de

ligne.



Vous pourrez ainsi librement et le plus simplement du monde apporter à vos messages ce supplément de structure qui, telle la lettre manuscrite et son lot de conventions, apportera aisance et bien être à son lecteur.