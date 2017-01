Ce post est une aide technique. Je remets à plus tard la question de l'image elle même, de son choix, de ses qualités, de son poids, de son rapport avec la censure les moeurs la bible la cuisine et la belle-famille. Anattendant des conseils et réponses à ces brûlantes questions, voici la marche à suivre :



- Choisir une image à votre goût et la placer sur votre ordinateur, dans un emplacement commode comme "mes images" ou un autre "mes avatars" ou ce que vous voudrez mais il faudra ne pas l'oublier.

- Une fois dans le forum, vous devez être inscrit, et connecté sous cette inscription.

- Clickez sur "profil" : 3eme option dans le menu juste au-dessous du titre principal.

- Une fois dans votre profil, clickez sur le 5eme onglet : "Avatar"

- Cliquez sur le bouton "parcourir" qui vous permettra de saisir l'adresse de votre image là où vous l'avez rangée dans votre ordinateur



Ici vous remarquez d'autres possibilités : choisir l'image dans une galerie proposée (je déconseille), ou choisir à partir d'une URL (manipe longue et nécessitant un mode d'emploi qui occuperait 12 fois le volume de ce post).



- Vous passez outre à ces propositions déshonnêtes, et sur votre ordi à la fameuse adresse que vous n'aviez pas oubliée (voir plus haut), vous retrouvez la trace de votre image archivée, que vous allez donc : a) 'sélectionner' , puis : b) 'envoyer'

- Une fois ces deux opérations perpétrées, n'oubliez pas d' "Enregistrer" (par le bouton en bas à gauche) avant de quitter successivement votre espace d'avatar puis celui du profil.



- De ce moment, votre image d'avatar a rejoint tous les posts antérieurement déposés sous votre nom de connexion disons par exemple "Etienne" . Dorénavant elle ornera tous ceux qui seront déposés sous ce nom de connexion. Si dans le futur vous venez à la remplacer par une autre image, celle-ci s'imposera à tous les posts "Etienne" depuis le début et à venir ceci jusqu'à la fin des temps.