Bonsoir à tous,Suite à un encouragement je vais tenter de glisser ici quelques tuyaux sur des émissions culturelles perdues dans le paysage radiophonique belge.Je commence avec un programme probablement méconnu même en Belgique:issu de Radio Campus Bruxelles (campus de l'ULB: Université Libre de Bruxelles).Elle est déclinée en plusieurs versions, sciences humaines et sciences exactes. Pour ma part je n'écoute que la version sciences exactes animée par Alexandre Waijnberg. On y reçoit régulièrement des doctorants qui nous parlent de l'actualité de leurs recherches durant 45 minutes. Le ton est assez détendu et Waijnberg prend manifestement la peine de bien préparer ses entretiens et de vulgariser quand ça dérape. Il est souvent assez enthousiaste. Je ne peux pas commenter sur la version sciences humaines, n'étant pas un fidèle auditeur. Les sujets sont pour le moins variés, de la cosmologie à l'archéologie. A titre d'exemple je vous glisse ici un lien menant à une émission sur la musique baroque avec un doctorant en musicologie.En voici le "pitch" si j'ose dire:L'émission a lieu chaque mardi de 18h15 à 19h sur Radio campus Bruxelles. En général les podcast sont disponibles le mardi via la page actualités du site de l'ULB en cherchant un peu.Ce genre d'émission est plutôt rare en Belgique, la seule autre à ma connaissance est, dont le ton est assez proche de Continent Sciences. A signaler aussi une émission sur l'histoire. Elles sont toutes les 2 animées par la même personne, Jacques Olivier, dont la préparation semble particulièrement soignée.Les émissions sont diffusées le samedi et le dimanche de 17h15 à 18h sur la calamiteuse(RTBF). Les liens des émissions récentes se trouvent ici:Je pourrais à l'occasion mettre à disposition des fichiers plus anciens sur mediafire, il y a eu des séries particulièrement ciselées sur la biologie marine et les civilisations pré-colombienne, les modèles mathématiques de la mer du nord, bref les sujets les plus divers. Hélas, depuis que la RTBF a modernisé son site il n'y a plus moyen de consulter les archives de l'émission.A ma connaissance il n'y a pas d'autre émission de vulgarisation scientifique sur le service public, qui ne diffuse plus grand chose à part de l'actualité et des pub.Enfin quoique. Parfois je tombe suranimé par Pascale Tison (toujours sur La Première) le ton me rappelle un peu les ateliers de la nuit. Mais je ne connais pas assez l'émission pour en dire plus. A creuser.A noter toutefois qu'on peut trouver des émissions thématiques intéressantes sur la chaîne dédiée à la musique classique: Musiq3.Pour ce qui est de la littérature, la RTBF se contente de co-produire avec France Interavec l'exaspérant Emmanuel Khérad (opinion personnelle qui n'engage que moi). Pour débusquer de la littérature je conseillerais à la limite de se tourner à nouveau vers Radio Campus Bruxelles etdéclinée en version "livres" et version "DVD" dans un style et sur des thèmes qui ne sont pas sans rappelermais dans un style radio amateur. A nouveau, je n'écoute pas assez régulièrement cette émission pour donner un avis tranché.Pour le 7° art, la RTBF proposetoujours sur "La Première" mais il serait dommage de ne pas mentionner aussi une sorte d'ovni radiophonique sur la chaîne "jeune" du service public "Pure fm", il s'agit dechaque mercredi de 17 à 19h.Le contexte de cette émission est assez indéfinissable et le second degré y est parfois étouffant. Ce fatras d'un peu de tout est animé par le directeur de la chaîne Rudy Léonet et "monsieur cinéma" Hugues Dayez, d'ordinaire assez sinistre et gris mais qui se lâche ici complètement et n'épargne absolument personne. L'unique raison pour laquelle je mentionne ici cette émission est le caractère belge du point de vue. J'entends par là que si un film français vous agace particulièrement et si la sortie de ce film fait l'unanimité dans les médias partenaires en France, alorsdevrait parvenir à vous détendre tant Hugues Dayez est coutumier des entreprises de démolition. Particulièrement quand il est question de mauvais cinéma d'auteur. On aime ou on déteste je n'irais pas jusqu'à comparer avec La Dispute ou Le Masque et la Plume. Ceux qui ont une allergie aux Inrocks devraient y trouver leur compte pour le peu que le ton adopté vous soit supportable.Voilà. C'était mon panorama subjectif du paysage radiophonique belge francophone.J'aurais aimé parler de Marc Moulin, un véritable pilier du paysage radiophonique, mais rien ne presse, ce monument nous a quitté en 2008 malheureusement. A l'occasion d'un autre fil peut-être...