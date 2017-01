En sans-serif : c'est la police Source Sans Pro, développée par Adobe





En serif, il s'agit de Lora, issue de la plateforme Cyreal



Vous qui prêtez fiévreusement attention à tous les détails du forum, il n'a pas pu vous échapper que de nouveau boutons sont apparus dans le menu principal du site :Ces deux nouveaux arrivés vous permettent de modifier l'affichage du forum, plus précisément ses polices de caractères : le bouton Sans fera basculer tout le site vers une police sans empattements - aussi connus sous le nom de "serif" - , et le bouton Serif fera de même vers une police avec empattement.Depuis aujourd'hui, ils fonctionnent enfin complètement : le forum se souviendra du choix que vous avez effectué sur chaque poste (et chaque navigateur) où vous utilisez le site. Ces réglages seront donc conservés d'une utilisation à l'autre.J'ai trouvé ce réglage utile en lisant les messages de Pieyre, rédigés dans une police à empattement, Georgia, dont on peut préférer la lecture à celle par défaut du site.Bien sûr, vous pourrez toujours choisir de modifier la police utilisée dans vos messages, à l'aide du bouton. Cette police continuera de prendre le pas sur celle choisie par défaut, par ailleurs.Pour information, les deux polices utilisées sont les suivantes, toutes deux trouvées sur le très pratique http://www.google.com/webfonts Si vous avez des remarques, des suggestions ou que vous constatez des bugs et anomalies, dites-les ici.