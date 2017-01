Le protocole :

Relevez sur le site FC l'adresse de la page de l'émission qui vous intéresse (par exemple http://www.franceculture.fr/emission-la-fabrique-de-l-histoire-les-langues-44-2012-10-11)





Composez un message sur ce fil, et dans les boutons de la barre d'outils, cliquez sur





Quand celui-ci vous demande l'adresse de la page, collez-la-lui.





Dans le bloc [ son ] que vous concocte le bouton (ne craignez pas son côté sibyllin), repérez le paramètre fin="..." et indiquez une durée approximative pour l'émission (60:00 pour la fabrique de l'histoire, par exemple), le bouton ne sait pas repérer tout seul cette durée. D'ailleurs, vous pouvez la couper avant pour l'amputer des chroniques qui vous énervent.





Donnez un joli titre à votre message



Voilà, comme disent les anglophones distingués.





, comme disent les anglophones distingués.

Ce matin, j'ai brièvement détourné le forum à un usage personnel, ce qui je l'espère n'aura pas troublé la quiétude du lecteur trop attentif : J'y ai posté un message avec mon téléphone portable, dans le seul but d'avoir accès à l'écoute d'une émission (la fabrique de l'histoire d'hier matin).Je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, mais la lecture des émissions depuis le site de France Culture ne fonctionne absolument pas sur la plupart des navigateurs qu'on trouve sur les téléphones portables. Il n'est même pas possible non plus de jouer une émission sans la podcaster depuis l'application France Culture destinée à ces mêmes téléphones portables. Et ce matin, en voiture, j'avais pourtant envie d'écouter cette émission de la veille, armé de ce couteau-suisse connecté que bien des gens possèdent aujourd'hui, c'est le genre de pratique qui me semble amenée à se développer largement dans une avenir quasi-immédiat.Eh bien notre lecteur audio, la "pastille" que nous utilisons ici, au contraire de celui du site France Culture, fonctionne parfaitement sur ces bestioles portables qui rendent un fier service quand l'autoradio déverse une fin de matinale à laquelle on souhaite échapper. Je vous propose donc de consacrer un fil-jukebox où l'on pourra déposer toutes les émissions qu'on souhaitera écouter à la fois nomadement et en streaming, pour le dire avec les termes en vogue : collez simplement dans un message l'émission ou la série d'émission que vous voulez vous mettre à disposition, en titrant éventuellement le message du nom de l'émission, ça vous aidera à la retrouver. Vous pouvez même vous faire une petite playlist qui, rappelons-le, sera valable mille jours, maintenant que FC assure côté stockage de ses émissions.