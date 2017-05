@Yann Sancatorze a écrit: [...] J’ai l’impression que TTL a déjà perdu toute sa vapeur, alors que le champ de l’émission pouvait promettre de belles choses. C’est étrange de saboter ainsi une belle idée (ressuscitée puis affadie). Sait-on seulement, là-bas, que ce type d’effort ne vaut pas grand chose? Et que des émissions comme celle d’aujourd’hui sont vite oubliées? Antoine Perrault a pourtant de la ressource, il est loin d’être aussi terne que son émission. Mais pourtant, quel ennui... [...] J’ai l’impression que TTL a déjà perdu toute sa vapeur, alors que le champ de l’émission pouvait promettre de belles choses. C’est étrange de saboter ainsi une belle idée (ressuscitée puis affadie). Sait-on seulement, là-bas, que ce type d’effort ne vaut pas grand chose? Et que des émissions comme celle d’aujourd’hui sont vite oubliées? Antoine Perrault a pourtant de la ressource, il est loin d’être aussi terne que son émission. Mais pourtant, quel ennui...

Eh oui quel ennui, et que de pitreries inutiles...Ceux qui en doutent trouveront ici un Tire-ta-langue vieux de 10 ans seulement : La Fatrasie ou l’incongru médiéval (du 15 mars 2000). On y entend Jean Dufournet et Pierre Jourde. L’auditeur y retrouvera la formule magique : Présentation Perraud + Chronique Barthellet + Documentaire (par Thierry Beauchamps) + Entretien Antoine Perraud, cette fois avec Bernard Lorraine venu parler de l’art de l’épigramme satirique. L’ensemble dure une petite heure car il y a un peu de pub après, j’y reviendrai.On peut constater qu’à l’époque la présentation et l’animation de Perraud se font sur un ton nettement moins surjoué. Pourtant j’ai volontairement choisi un sujet qui prêtait à la rigolade. Mais voilà Antoine n’avait pas encore pris ses cours de lecture chez Oberlé qui est incapable de balancer un poème porcin sans y ajouter une imitation de Saint-Cochon avec les yeux qui riboulent dans tous les sens, ni de lire son texte satirique autrement qu’avec un rictus d’orbiculation car tout est rond en cet homme qui ignore la sobriété, ceci expliquant peut-être cela.D’ailleurs on peut faire un peu le même reproche à certains auteurs-lecteurs des Papous, qui n’ont jamais compris qu’un bon texte se défend tout seul. Du coup ils en rajoutent des tonnes dans leur lecture, ou pire ils font le mauvais acteur, alors qu’il leur suffirait de prendre exemple sur la sobriété d’un Jacques Jouet ou d’un Patrice Caumon et là on voit bien ce que vaut le texte. Perraud n’est donc pas un cas isolé : sur cette radio l’excès expressif est endémique. On en trouve maints exemples à d’autres heures, emphase par ci et hystérie par là, et on en parle dans d’autres fils de ce forum.Alors bizarrement, ce qui est seulement un peu agaçant par moments chez un Oberlé, ça devient carrément insupportable chez Antoine Perraud. Peut-être parce qu’il n’a pas le physique de l’emploi ? Ou parce que, d’en faire un jeu systématique, c’était peut-être le meilleur moyen pour que dans nombre de cas, ça se trouve plutôt mal venu. Ou bien peut-être parce qu’avant de nous infliger des pitreries, il nous avait donné l’habitude d’entendre un bon mélange d’art radio et d’érudition. C’est ce qu’on trouvera dans l’émission du 15 mars 2000 : la sobriété, le soin, la culture, l’art du documentaire et de l’entretien.Ajoutons encore ceci : une fois l’émission terminée, juste avant l’intro de « Poésie sur parole » on peut entendre une auto-promotion interne, en l’occurrence pour le Jean Daive du lendemain soir. Cette autopromo donne à réfléchir : elle annonce bien sûr l’émission, dont elle donne le thème précis. Si les actuels bobineaux d’auto-promo avaient à la fois ce calme et cette pertinence, ils ne donneraient pas envie de couper. S’ils n’étaient pas aussi répétitifs, nous infligeant les défauts radiophoniques de Baddou et Goumarre même aux heures où on s’efforce de les fuir, on ne se trouverait pas étonné d’avoir à fuir l’antenne.Ce Tire-ta-langue a donc 10 ans d’âge. Depuis mars 2000, l’émission a d’abord été vidée de sa substance, car privée de documentaire. Ce premier coup en vache c’était pendant la saison 2003-2004. Puis en 2006 elle a été sacquée. Et enfin en septembre dernier, recréée faussement car on en a seulement ressuscité le titre pour couvrir autre chose. Semblable mésaventure est arrivée aux Chemins de la connaissance qu’on a d’abord défigurés en leur imposant le passage au direct, avant d’en faire un truc complètement différent. Autre jeu d’étiquettes : dans le même temps on a changé le titre d’une émission qui avait subsisté sans trop de dégâts, Une vie une œuvre réduit à une heure on se demande pourquoi, et qui après une première saison catastrophique de niaiserie, a retrouvé un niveau de qualité enviable, surtout quand on se rend compte que c’est maintenant la dernière heure hebdomadaire de documentaire culturel. En passant on l’a rebaptisé « Mardi des auteurs » ce qui est du niveau zéro en matière de titre. De telles valses d’étiquettes ça doit contribuer à rendre nos remarques un peu mystérieuses pour les néo-auditeurs qui ne savent pas toujours très bien de quoi parlent les auditeurs qui déplorent le recul de la radio culturelle de facture soignée.Ce sont les mystères de la direction de France Culture, où finalement on fait un peu n’importe quoi, et si quelques producteurs parviennent encore à nous proposer de la radio culturelle, espérons que tout en haut dans les saummets de la chaîne on ne leur en veut pas trop. D’ailleurs il est bien possible qu’à la Direction de FC on ne s’en rende même pas compte, qu’il y a encore quelques heures de culture chaque semaine dans cette grille qu’on semble vouloir en totalité dévolue aux questions sauciales, au baratin creux, aux débats épuisants sur des sujets épuisés, au militantisme cucul, à l’alarmisme hystérique, à l’emphase histrionnique, aux petits rires de l’entre-soi. Il ne manque plus que le ricanement de Stéphane Guillon pour que le naufrage soit complet…