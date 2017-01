Ah, en effet, sur France Culture on aurait décrété au moins trois ou quatre chefs d'inculpations à titre posthume, donc celui d' "appropriation culturelle", une notion très à la mode chez les sociologues identitaires et les justiciers sociaux.Cette chanson m'en rappelle une autre tout aussi finaude , que l'on trouve dans le film Road to Morocco (1942), avec Bob Hope et Bing Crosby. On y trouve des calembours tout aussi malins ("We certainly do get around / Like Webster's Dictionary we're Morocco bound") et un quatrième mur allègrement aboli ("We run into villains but we haven't any fears / Paramount will protect us cause we're signed for five more years").