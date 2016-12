*************************

@antonia a écrit: Alain, je vois bien que pour beaucoup, cela est égal d'entendre une émission à n'importe quelle heure. Mais pour beaucoup d'autres aussi, dont je suis, entendre l'émission en direct a beaucoup plus de charme.Lorsqu'il s'agit d'une émission qu'on aime , on s'y prépare à l'avance mentalement et c'est un grand plaisir. C'est un rite et comme tous les rites, c'est rassurant.Et c'est la vie qui est là, on perçoit toutes les intonations, les soupirs, les bafouillages quand ils sont là et c'est émouvant.

Bien sûr, le téléchargement est intéressant puisque, justement, cela permet de ne retenir que les émissions passionnantes.Cela permet de les étudier à fond , si besoin est. Enfin, bref, je ne dénie pas les avantages de cette diffusion retardée dans le temps. D'ailleurs, avant on enregistrait sur les cassettes.

Un fil dont le titre est un rappel de la rubrique "Comment le goûtez-vous ?" de feu l'émission "De bouche à oreille" que Renée Elkaïm-Bollinger anima de longues années avec grand talent.Comment l'écoutez-vous, donc.Vu les nouveaux moyens d'écoute de la radio depuis quelques années et les conséquences que cela entraîne sur l'auditeur, mais aussi sur les émissions et la parole des intervenants, il semble juste de ranger expériences et réflexions dans un fil "dédié", si les contributeurs sont d'accord (et si quelque part ne se cache pas déjà un fil comparable). Cela faisait un moment que j'avais envie de partager quelques observations à ce sujet. Antonia et Alain Machefert, votre échange dans le fil TTL ouvre des pistes intéressantes.Dunque, dans le fil TTLAntonia, je vous suis à 100%. Entre autres expériences mémorables d'un rite quotidien : l'écoute le midi dude France Culture (dont Nessie a fourni récemment l'indicatif à tous les nostalgiques) et dîner en écoutantà 19h30 ou, plus tard en soirée, écouter lesavant de dormir. On allumait le poste et l'on savait qu'on retrouvait des "amis" et des indicatifs à heure fixe qui sont désormais comme des bornes jalonnant la mémoire. "Rassurant" est le bon mot. Tout à fait d'accord, donc, avec vous et Masterkey, le magicien du téléchargement, qui exprimait dans un fil son plaisir d'écouter une émission lors de l'unique passage de celle-ci sur les ondes.Le téléchargement, oui, mais qui ne se retrouve pas débordé par l'offre pléthorique et qui , ayant les yeux plus grands que le ventre, ne sait plus où donner de l'oreille ? Je vois des mains qui voudraient se lever...L'émission radio est désormais comme un livre (gratuit) que vous posez sur une étagère et qui se retrouve bientôt sous des centaines d'autres. Il faut développer des qualités d'archiviste pour ne pas se perdre dans ses dossiers Itunes ou dans ses disques durs pour ceux qui ont une passion d'archiviste-conservateur, suivez mon regard...Il est vrai qu'on avait des cassettes, mais l'enregistrement requérait des efforts d'organisation assez conséquents (j'en sais quelques chose, j'en ai 800) et de la place pour les stocker. On écoutait donc moins en différé. Néanmoins, ces enregistrements sur bande magnétique permettent à ceux qui les ont faits de disposer d'archives bien utiles pour comparer "l'avant" et "le maintenant". Et grâce à vous, antonia, je viens de numériser une cassette contenant une perle d'émission qui fera l'objet d'un commentaire dans le fil d'où j'ai sorti votre commentaire, j'espère que vous ne me tenez pas rigueur de ce déménagement !