Depuis une dizaine de jours dans "Un autre jour..." : histoire de la Loi. Aglagla. Non ne fuyez pas ! Sûr que c'est plutôt encyclopédique que radiophonique, mais enfin c'est pas mal culturel. Comme les précédentes à la même heure depuis presque 2 années, cette série nous vient de l'époque Kessler après un passage aux archives. Elle était diffusée en Juin 2007, juste après "Tout est possible". L'avantage de cette rediffusion, c'est que c'est envoyé proprement. Je sais qu'on va encore dire que je critique tout, mais voyez vous même si ça n'a l'air de rien comme ça, eh bien par exemple pour la série "Histoire de mon Amérique" d'Alexandre Adler, les intros musicales de Copland et Gershwin salopées chaque jour à 13h31 par une facétie lourdingue du Voinche, ça faisait mal au coeur.A part ça on se demande si le chef de créneau parviendra (aura les sous ?) à créer des séries neuves. Ca ne doit pas coûter bien cher à produire ça quand même ? C'est que pour l'auditeur privé de radio culturelle, en fin de compte la tranche 6h-6h30 même sans débauche de création, ça peut servir de poire pour la soif. Evidemment ça dépend de l'intervenant : le ton poseur d'Olivier Germain-Thomas n'avait pas réduit l'intérêt de son histoire du Bouddhisme. Le ton d'institutrice pète-sec de Catherine Clément pouvait ne pas nous passionner pour les Dogons mais an contrepartie, ça vous réveillait aux aurores dans un fantasme SM or je sais qu'il y a des amateurs.Rien de tout ça dans la série de Renaud Denoix de Saint-Marc, plutôt réussie à mon sens : à la fois instructive et raisonnablement aride, donc pas trop. Un gros quart d'heure recto-tono ça passe toujours plus aisément que les 55 minutes de l'Eloge du savoir. Une voix d'adulte, donc déjà une quasi-exception sur la fréquence, et puis ça la rend immédiatement reconnaissable après la présentation du gentil Tewfik Hakem. On nous annonce vingt épisodes. Comme à chaque fois c'est organisé selon un plan de spécialiste, qui ensuite lit (ou brode ?) et on se dit qu'en y ajoutant juste un poil de mise en onde ça vaudrait presque des "Chemins de la connaissance".Bon j'aimerais bien finir mon post par une vacherie, histoire de faire gueuler les imbéciles. Zut je n'en trouve pas. J'espère que ça va les frustrer encore plus ! (jemèsclame). A défaut, et pour ne pas frustrer les auditeurs qui sont ici à la recherche de quelque tuyau culturel, voici un lien vers