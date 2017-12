F. a écrit: Si l'onctueux maniérisme d'Alain Kruger ne vous rebute pas trop,

et si comme moi vous n'êtes point trop coutumier de la chose liturgique,

vous pouvez aller tendre l'oreille vers la dernière livraison en grignotant des

Un Kruger moins copinard que d'habitude, et surtout un invité atypique, le Frère Jean-Pierre Brice Olivier,

dominicain et ancien galeriste qui vous racontera de l'eucharistie ce que le format de l'émission permet :

ici on fait vite en général, mais là en particulier on fait au mieux (me semble-t-il).

Il y a de ces anecdotes que gourmande Kruger (ah la soupe aux chutes d'emboutissage d'hosties) quand il se prend

pour le François Angelier de la cuistance, mais cette fois on veut bien apprécier avec lui.

Bémol : sur la fin, on reste sur sa faim (uhuh). Car en complément de la réflexion théologique sur l'incarnation,

le regard des sciences humaines aurait peut-être apporté un autre éclairage sur une des dernières anthropophagies

rituelles qui consiste à bouffer le corps du Christ (amen).

F. a écrit: (...) Donc pourquoi pas, comme une émission dédiée au kascher, ou au hallal, ou les différentes façons de manger les abats de l'Aïd el Kebir,

ou les bombances de Mardi Gras.

Ces derniers temps on nous casse beaucoup les pieds avec les monothéismes, mais ce n'est pas une raison de se priver de ce qu'ils font en cuisine.

Un début d'émission sur ce ton, c'est plutôt rare : [son mp3="http://franceculture.fr/sites/default/files/sons/2015/05/s21/WL-ITE_00073661_RSCE-10.mp3" debut="00:27" fin="02:11"]C'est un peu le ton que donnait Alain Veinstein à ses émissions et qui leur conférait leur charme : le ton apaisé et une qualité d'écoute en studio qui donne à l'auditeur le sentiment que c'est à lui qu'on parle.On avait aussi autrefois Olivier Germain-Thomas qui permettait à l'invité de déployer sa parole sans interruption. Me revient, coïncidence, un bel entretien àle 30 octobre 2009 avec le frère Philippe Marckiewicz, moine bénédictin.Ici c'est le frère dominicain, Jean-Pierre Brice Olivier ("tous ces prénoms réunis dans la même personne" dit Kruger qui commence par montrer ses limites) qui fait acte d'éclaireur sur l'hostie. J'ai apprécié tous les moments de cette émission (sauf le générique de fin, d'une bêtise !), notamment les passages sur le vin (rouge ou blanc ?), les miettes (ne pas en faire pour ne pas pas balayer le Christ...) la peinture de Malévitch (JPBO a été galeriste) et l'enfermement de Dieu à quadruple tour dans divers meubles (me rappelle le génie dans son urne, dans L'histoire du pêcheur, conte des Mille et une nuits).De la grande qualité radiophonique. Mais d'Alain Kruger, vous ne pouviez pas attendre la connaissance théologique d'un Olivier Germain-Thomas qui aurait permis de creuser le sujet. De toute façon on était ici dans le cadre d'une émission sur la nourriture, qui a largement débordé le sujet, d'ailleurs. Et comme Alain Kruger est un animateur et non un passeur ou un accoucheur de savoir, on ne pouvait aller plus loin. C'est pourquoi je suggérais que ce sujet soit traité plus largement dans un autre cadre , celui des émissions religieuses. D'ailleurs dans le fil du Forum consacré à ces émissionsPour ce qui est de l'hostie, vu qu'il s'agit de ne quasiment rien absorber et que la préparation selon le frère Jean-Pierre Brice Olivier est des plus simples, on ne pouvait que rester sur sa faim sur la cuisine.Pour de plus amples agapes rendez-vous dans un mois et demi au moment de la fin du ramadan, Alain Kruger, après avoir interrogé le dominicain sur le cannibalisme, questionnera sans doute un imam sur l'égorgement des moutons.